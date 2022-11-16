【有相睇】屯門慈父連環入市　共FULL PAY 886.8萬助兩子上車

美聯物業黃瑞麟表示，部分父母客有見投資市場氣氛好轉，逐吼低位協助子女置業，該行新近促成兩宗兩房戶交投，新買家為區內分支家庭，慈父Full Pay 886.8萬元協助兩名兒子區內上車。

黃瑞麟表示，兩伙成交單位均為兩房戶，分別為時代廣場B座中高層4室，實用面積314平方呎，議價後以450萬元易手，折合實用呎價約14,331元；另一成交單位為雅都花園C座中高層A室，實用面積426平方呎，成交價為436.8萬元，折合實用呎價約10,254元。據悉，新買家居於屯門多年，有見樓價已回落不少，且近日股市有所回升，故一口氣斥資886.8萬元為兩子各自置業，成同區分支家庭。

資料顯示，時代廣場成交單位原業主於2010年以135萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利約315萬元，期内物業升值約2.3倍。雅都花園成交單位原業主則於1988年以34.5萬元購入，持貨逾34年，帳面獲利約402.3萬元，期内物業升值近12倍。

時代廣場B座中高層4室

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雅都花園C座中高層A室

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