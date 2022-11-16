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數百萬人搶Taylor Swift演唱會飛 炒價近18萬貴50倍

環球社會熱點 14:12 2022/11/16

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美國樂壇天后Taylor Swift新專輯銷量創高峰，宣布暌違5年再舉辦美國巡迴演唱會。Taylor Swift演唱會門票於網上發售，吸引數百萬歌迷爭相搶購。原價400多美元的門票，更一度炒貴50倍至接近18萬港元。

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Taylor Swift明年會舉辦為期52日的巡迴演唱會，門票周五（18日）起於Ticketmaster網站公開發售，售價介乎49美元（約382港元）至449美元（約3,502港元）。

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持有Capital One信用卡或借記卡的歌迷周二（15日）起可優先訂票，但Ticketmaster其後發聲明宣布，數百萬人同時湧入網站搶購門票帶來史無前例的龐大需求，公司正緊急搶修網站系統以解決問題。

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多地歌迷反映，他們在Ticketmaster網站等候長達8個小時，當中大量人都未能成功搶飛。

雖然預售門票系統最初僅對經過驗證為Taylor Swift的歌迷開放，嘗試阻止黃牛黨及搶票機械人。但部分二手網站仍有門票轉售，炒價高達2.27萬美元（約17.7萬港元），貴了接近50倍。

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責任編輯：鄭錦玲

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