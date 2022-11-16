▲ 【強美元】「美元微笑理論」提倡者：2023年適合沽美元、24年有通縮風險 近期言論準不準？

提出「美元微笑理論（dollar smile theory）」、大摩前外匯大師Stephen Jen最新接受訪問時稱，美國通脹已經見頂，現在是拋售美元的時候，「美元被嚴重高估，若通脹不再大幅走高，美元就不可能進一步上漲。做空美元是明年最好的交易之一」。

Jen 接受彭博訪問時稱，目前美元兌G-10貨幣平均被高估約20%，與1985年《廣場協議》之前的水平相當，並稱「美元的下跌不會只是短期回調，而是長期趨勢的開始」。

他認為，到明年這個時候，美國通脹率可能跌破4%，不排除2024年將出現通縮。

建議轉投歐元、日圓 「日圓被低估近50%」

他建議投資者賣美元，轉買歐元和日圓，認為歐元在未來12個月裡可從目前約1.03水平突破1.10，而日圓目前更被低估近50%，美元兌日圓可能從140水平跌至125。

不單Jen認為美元已見頂，根據美國銀行最新的基金經理調查，許多投資者已經在抓緊平掉美元長倉，創紀錄比例的投資者認為美元高估。

Jen於2001年與其他摩根士丹利同事提出「美元微笑理論」，即當美國經濟極度強勁或極度疲軟時，美元兌其他貨幣往往會走強。

Jen 近期言論：9月預告美元升勢年內完 10月稱中共二十大不一定不利市場

Jen目前經營對沖基金Eurizon SLJ Capital，他年內多次評論美元走勢，包括今年7月提出美元已見頂，而今年9月初再稱美元升勢會在今年底會消散。

不過，從7月起美匯指數仍不斷上升，從6月底的105水平，升至9月底、10月初的114.78，創逾20年新高。

隨上周公布的美國10月消費物價指數（CPI）低於預期，市場憧憬聯儲局大手加息機率回落，美匯指數新報106.7。

在美元匯價以外，Jen在上月中共二十大會議後受訪時稱，投資者因總書記習近平權力進一步鞏固而急減持中國資產，做法未必正確，認為外界過度留意人事變動，而未有關注習近平稱經濟發展為首要政策目標的宣告。

美國中概股、香港中資股從10月中後旬恐慌式下跌，本月明顯反彈，恒生科技指數、恒生國指已重上中共二十大會議舉行前水平。

相關文章：

【日圓滙價】日圓兌每美元升見139.5 兌港元5.62算 市場分析日本曾兩手準備

【美國經濟數據】美10月PPI低過預期 11月紐約州製造業調查指數負轉正 勝預期

編輯：麥德銘