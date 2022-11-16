▲ 【FTX爆煲】最新發展：SBF據報可能被送到美國接受調查（11月16日）

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX爆煲，據《彭博》引述三位消息人士透露，美國和巴哈馬當局有意將FTX前行政總裁兼創始人Sam Bankman-Fried送到美國接受調查，並一直在討論其可能性。

據一名消息人士指，為了調查Bankman-Fried的加密貨幣公司FTX倒閉一事，兩國執法人員最近有密集交流。Bankman-Fried一直在與巴哈馬當局合作。但Bankman-Fried及其律師均未立即回覆置評請求。美國司法部的一位代表拒絕置評。

自FTX上周崩盤以來，美國和巴哈馬的檢察官和監管機構已經展開調查。巴哈馬警方周六約談了他。而紐約南區美國檢察官辦公室正在調查FTX的倒閉，則沒有立即回覆置評請求。巴哈馬皇家警察的金融犯罪部門也沒有回覆置評請求。

另外，上周，FTX在申請第11章破產保護時，表示其擁有超過10萬名債權人，但在周二更新的文件中，該公司的律師表示，事實上，這些第11章案件中的債權人可能超過一百萬。

傳FTX破產後SBF仍試圖四處籌資

《華爾街日報》引述消息人士報道，雖然虛擬貨幣交易所FTX上周申請破產，但Sam Bankman-Fried仍然認為可以籌集到足夠的資金來補償用戶。FTX聯合創始人「薯條哥」Sam Bankman-Fried與幾位剩餘員工在上周末四處打電話，尋求投資者承諾注資，以填補高達80億美元的資金缺口，希望藉此償還FTX的客戶。可是，直到目前為止，填補這一缺口並不成功。

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編輯：姚卓然