【FTX爆煲】最新發展：SBF或被送返美國受查、芒格「妄想論」引舌戰（11月16日）

▲ 【FTX爆煲】最新發展:SBF據報可能被送到美國接受調查(11月16日)

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX爆煲,令加密寒冬加劇,各方消息不絕,有指FTX創辦人人Sam Bankman-Fried(SBF,或稱薯條哥)秘密將100億美元客戶資金轉移到對沖基金Alameda Research,目前有約17億美元FTX客戶資金不知所縱。

據《彭博》引述三位消息人士透露,美國和巴哈馬當局有意將FTX創辦送到美國接受調查,並一直在討論其可能性。

以下為11月15、16日最新發展

SBF或須送回美國,他目前正處巴哈馬

報道指,SBF在FTX申請破產後仍試圖籌資

股神拍檔芒格:加密資產是「欺詐和妄想」的壞組合,以太坊創辦人反駁

彭博:美國與巴哈馬執法人員交流 FTX債權或逾百萬

彭博引述一名消息人士指,為調查FTX倒閉,美國和巴哈馬執法人員最近有密集交流,而SBF一直在與巴哈馬當局合作。SBF及其律師均未立即回覆置評請求。美國司法部的一位代表拒絕置評。

自FTX上周崩盤以來,美國和巴哈馬的檢察官和監管機構已經展開調查。巴哈馬警方周六約談了他。而紐約南區美國檢察官辦公室正在調查FTX的倒閉,則沒有立即回覆置評請求。巴哈馬皇家警察的金融犯罪部門也沒有回覆置評請求。

另外,上周,FTX在申請第11章破產保護時,表示其擁有超過10萬名債權人,但在周二更新的文件中,該公司的律師表示,事實上,這些第11章案件中的債權人可能超過一百萬。

芒格狠批加密貨幣 以太幣「V神」反擊

股神巴菲特長期投資拍檔、現年98歲的芒格(Charlie Munger)長期看淡加密貨幣發展,他最新接受訪問時再度狠批,加密貨幣是「欺詐和妄想的惡意結合(malicious combination of fraud and delusion)」,除了勒索者,沒有人需要它。

有些人認為他們不能錯過在熱門市場。我認為這太瘋狂了。他們不在乎是兒童色情還是比特幣。 當好主意,被太多壞蛋利用,會變成壞主意。

以太坊創辦人Vitalik Buterin在社交平台反駁指,試圖把SBF所相信的一切當成一文不值是錯誤,重要的是要思考如何分辨那些因素會導致欺詐。他不點名批評芒格:「不要成為1945年試圖取消素食主義的人(Don't be the guy who would have tried to cancel vegetarianism in 1945)」。

WSJ傳FTX破產後SBF仍試圖四處籌資

《華爾街日報》引述消息人士報道,雖然虛擬貨幣交易所FTX上周申請破產,但SBF仍然認為可以籌集到足夠的資金來補償用戶。

報道指,SBF與幾位剩餘員工在上周末四處打電話,尋求投資者承諾注資,以填補高達80億美元的資金缺口,希望藉此償還FTX的客戶。可是,直到目前為止,填補這一缺口並不成功。

【石Sir一周前瞻及異動股】九龍倉集團、中國有色礦業、中糧家佳康

相關文章:

【FTX爆煲】最新發展:SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照(11月14日)

【FTX爆煲】11.12最新發展:FTX據報丟失逾10億美元客戶資金 傳SBF會計系統設「後門」可修改財務記錄

【FTX爆煲】FTX最新發展:FTX申請破產、SBF辭任CEO 傳遭美國SEC調查、孫宇晨或成新白武士(11月11日)

編輯:姚卓然