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C朗開腔談喪子之痛 形容是生命中最艱難時刻

環球社會熱點 12:21 2022/11/16

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效力英超球會曼聯的葡萄牙球星C朗拿度接受英國主持摩根訪問，首次剖白心底話，公開提及今年的喪子之痛。C朗透露兒子Angél於今年4月不幸夭折，是人生以來最難受的時刻之一。C朗指將兒子與父親的骨灰放在一起，並安放在家中。

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C朗（Cristiano Ronaldo）接受摩根（Piers Morgen）訪問，主動提及家庭及個人感受。C朗女友Georgina於今年4月18日誕下一對雙胞胎，但男嬰出生不久後便夭折，C朗將兒子命名為Angél，女兒命名為Bella。

C朗坦言自父親離世後，兒子的離別是自己生命中最艱難時刻，但當時仍要出戰多場賽事，難以言喻那段時間發生的事情。他透露將Angél骨灰放在父親骨灰附近，安置於家中的小教堂裡。

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C朗憶述與Georgina帶女兒Bella回家時，孩子們不斷詢問另一個嬰兒在哪裡。C朗當時只與12歲大仔Cristiano Jr透露Angél離世消息，兩人相擁而哭。由於Eva、Mateo及Alana Martina年紀太細，C朗過了一周才向他們坦白，稱弟弟Angél去了天堂。

C朗形容向孩子們坦白的過程相當痛苦，幸好一家人亦接受事實，強調Angél仍是家庭生活的一部分。C朗指兒子離世的創傷讓自己與女友關係進一步昇華，他開始以不同的視角看待生活。

他透露女兒Bella現時已經半歲大，是一個可愛女孩。

C朗曾稱今年7月時3個月大女兒送院時，曼聯卻不獲准他離開探望，使他感到受傷及心情不好。

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責任編輯：郭麗明

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