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特朗普眾叛親離？伊萬卡夫婦梅鐸跳船拒助選總統

環球政治 12:15 2022/11/16

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美國前總統特朗普周二（15日）晚於海湖莊園，宣布角逐2024年總統大選。有指特朗普曾苦苦哀求大女伊萬卡與女婿庫什納幫手站台助選，但遭兩人拒絕。就連媒體大亨兼億萬富豪梅鐸也拒再支持特朗普角逐總統。

特朗普遞表搶先入閘 第三度角逐美國總統大選 【下一頁】

《紐約郵報》引述消息指，特朗普（Donald Trump）周末趁一家人出席次女Tiffany的婚禮，用大量時間在海湖莊園游説伊萬卡（Ivanka Trump）與庫什納（Jared Kushner）為其助選總統。

特朗普認為在上次競選活動中，伊萬卡是繼他本人以外最具號召力的發言人，因此很希望女兒今次也能助選。

不過伊萬卡夫婦認為上次因國會暴亂等事已遭遇麻煩，不希望再被扯入政治漩渦，至今一直拒絕特朗普的請求。

美媒早前也引述消息指，伊萬卡與庫什納並不熱衷於重新加入政治鬥爭，也沒有興趣再捲入中期選舉等事。

【美國中期選舉】女版特朗普不敵民主黨候選人 失落亞利桑州州長 【下一頁】

另外，《霍士新聞》集團創辦人梅鐸（Rupert Murdoch）據報不滿共和黨於中期選舉表現不佳，尤其特朗普支持的候選人均失利，已表態不會支持特朗普角逐總統。

梅鐸旗下的《華爾街日報》和《紐約郵報》上周都發動攻勢，抨擊特朗普是一名失敗者，將共和黨拖入多場慘敗的政治局面。

英媒引述梅鐸旗下企業消息人士指，梅鐸與特朗普會談期間，向對方表明不會支持其再次角逐總統。有指梅鐸將會改為支持特朗普的潛在對手、佛州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）。

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責任編輯：鄭錦玲

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