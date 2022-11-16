波蘭或啟動北約第4條 與第5條有咩唔同？

波蘭聲稱被俄羅斯導彈襲擊，考慮啟動北約第4條條例咨詢盟友。北約作為軍事組織，若有成員國被攻擊，將按第5條視為攻擊所有成員。但波蘭尋求啟動的第4條與第5條稍有不同。

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北約第4條係咩？

北約第4條列明，如果有成員國感到被其他國家或恐怖組織威脅，可要求全體成員國召開正式咨詢，商討威脅是否存在以及如何回應。但全體成員國需要有一致共識。

過往曾經啟動第4條？

北約史上曾數次啟動第4條，如土耳其在一年因有士兵被叙利亞攻擊死亡。北約其時同意召開咨詢，但未採取任行動。

俄烏戰爭爆發後，愛沙尼亞﹑拉脫維亞﹑立陶宛﹑波蘭﹑羅馬尼亞﹑斯洛伐克及匈牙利亦有啟動第4條，最終決定向北約東翼增加兵力部署

與第5條的分別

第5條列明全體成員國在其中一國被攻擊時，必須提供軍事援助。北約數上只有在美國遭遇2001年911恐襲後，曾啟動唯一一次第5條。當美國攻擊阿富汗時，北約亦有派部隊參與。

與第5條不同，啟動第4條並不強制要求成員國採取軍事行動。

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責任編輯：吳漢培