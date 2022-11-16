【券商點睇】未來季度有望進入補庫存階段 裕元利潤率創近年最佳

興證國際證券指出，裕元集團（00551）因去年第三季越南疫情干擾開工導致基數較低，加上繼續高端化升級戰略，第三季平均售價再創歷史新高。期內，毛利率按年上升13.7個百分點至19.7%，主要是在低基數下，越南生產運營恢復正常，產能利用率和產效同比提升，以及銷售規模回升帶來的槓桿效益影響。

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公司第三季銷售及管理費用率按年下降6個百分點，按季下降0.3個百分點，經營利潤率按季再提升至6.6%，創2019年以來最佳水平，淨利率錄得5.2%，庫存周轉天數減少10天至57天，反映降本增效見成效。

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該行表示，當前公司處於「被動補庫存-主動去庫存」的去庫階段，至明年第二季有望進入「被動去庫存-主動補庫存」的補庫階段。但在品牌客戶庫存偏高、全球經濟面臨下行壓力的大環境下，今年第四季與明年首季的訂單能見度較低，公司將繼續著重降本增效，動態調整產能計劃和費用開支，保持利潤率的穩健。該行予「審慎增持」評級，目標價15元。

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撰文：林衛