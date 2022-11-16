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【數據點睇】中國上月新建住宅售價跌勢加快 當局積極救市有原因

股樓投資 12:48 2022/11/16

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國家統計局在周三（16日）公布10月中國住宅價格變化情況，在70個大中城市之中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有58個和62個，比上月分別增加4個和1個。其中，一綫城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.1%；二手住宅銷售價格由上月持平轉為下降0.3%。

【同場加映】青姐話：好友欠誠意 正是冬眠時

引述《華爾街日報》報道，10月70個大中城市新建商品住宅價格下跌0.37%，為7年多來最大降速，而9月按月跌幅為0.28%。以按年計，新建商品住宅價格降2.4%，9月降幅為2.3%。由此可見，為何當局不惜以金融支持房地產行業，以提振市場信心，扭轉購房者的觀望情緒。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩轉軚上調恒指明年目標至18200點 另推薦15隻焦點股，請按【見下頁

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官媒也發文力撐政策，國內《經濟日報》文章指出金融支持在供需兩方面發力，有助於穩地價，穩房價、穩預期。最市場振奮的是，文章提及「房地產行業處於調整階段時，民營房企拓寬資金來源顯得更為不易。在穩定房地產開發貸款投放時，對於國有、民營等各類房地產企業，應該切實做到一視同仁」。

【同場加映】溫股知新：關注經濟與業績 三大策略你要識

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撰文：林衛

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