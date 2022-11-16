【國策點睇】跨省遊與風險區管理鬆綁 出行股步入復甦周期

中國文旅部日前發布的《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅游行業防控工作的通知》提及，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具，意味旅遊業的熔斷機制不用再執行，旅遊區與旅客均可鬆綁。

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據內地報道，該消息發布後一小時內，同程旅行（00780）平台跟團遊產品搜尋量快速上漲，較前日同一時段上漲超過600%；機票、火車票等交通產品搜尋量也一同上漲，升幅達182%和97%。攜程（09961）平台上，跨省遊產品搜尋量達到國慶假期以來的峰值，自由行產品搜尋量較前一日增長2倍以上。

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業內人士稱，該《通知》屬於國務院優化疫情防控工作20條措施的具體落實，反映旅游業的防控工作將更加科學化、精準化。短時間內，國內跨省遊將迎來一輪快速上漲，料出行相關股份有望進入復甦周期。

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撰文：林衛