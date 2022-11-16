【抖音TikTok】FBI：TikTok有國家安全顧慮　對允許在美營運潛在協議表示極其關注

▲ 【抖音TikTok】FBI：TikTok有國家安全顧慮 對允許在美營運潛在協議極其關注

美國聯邦調查局（FBI）局長Christopher Wray周二對國會議員表示，FBI對允許中國擁有的視頻應用TikTok在美國繼續運營的潛在協議存在重大國家安全擔憂，FBI已向正在考慮該協議的美國外國投資委員會表示關注。

Wray表示，「從FBI的角度，我們確實對TikTok有國家安全顧慮。其中包括中國政府可能使用它來控制對數以百萬用戶的數據收集，或者可以用於控制推薦算法——如果他們選擇這樣做來進行施加影響行動的話，或者控制數以百萬設備上的軟件」 。

美國拜登政府正在考慮一項TikTok可以繼續作為字節跳動子公司而在美國運營的方案。該協議規定所有美國用戶的訪問均通過甲骨文維護的服務器，並且由甲骨文來審查TikTok的算法。

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編輯：姚卓然