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【抖音TikTok】FBI批TikTok有國家安全顧慮　外交部：打壓中方企業（第二版）

Hot Talk 16:04 2022/11/16

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【抖音TikTok】FBI：TikTok有國家安全顧慮　對允許在美營運潛在協議極其關注

美國聯邦調查局（FBI）局長Christopher Wray周二表示，FBI對允許中國擁有的視頻應用TikTok在美國繼續運營的潛在協議存在重大國家安全擔憂。對此，中國外交部發言人毛寧在16日的例行記者會上表示，散佈虛假信息，並以此為藉口打壓中方有關企業，已經成為美方的慣常做法。

Rray表示，「從FBI的角度，我們確實對TikTok有國家安全顧慮。其中包括中國政府可能使用它來控制對數以百萬用戶的數據收集，或者可以用於控制推薦算法——如果他們選擇這樣做來進行施加影響行動的話，或者控制數以百萬設備上的軟件」 。

美國拜登政府正在考慮一項TikTok可以繼續作為字節跳動子公司而在美國運營的方案。該協議規定所有美國用戶的訪問均通過甲骨文維護的服務器，並且由甲骨文來審查TikTok的算法。

中國外交部：堅決反對散佈虛假信息打壓中方企業

外交部發言人毛寧表示，中國政府堅決反對以散佈虛假訊息，並以此為藉口打壓中方有關企業，並認爲美方採取更加負責任的切實的方式，切實尊重和遵守公平、開放和非歧視的國際規則。

【石Sir一周前瞻及異動股】九龍倉集團、中國有色礦業、中糧家佳康

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編輯：姚卓然

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