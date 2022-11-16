【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue

▲ Elon Musk今（16日）於個人Twitter上公布，將於11月29日重推新版Twitter Blue。

Twitter於上周三推出的新版Twitter Blue，包括「藍剔」認證服務，惟新版Twitter Blue缺乏身份驗證機制，造成Twitter湧現大量擁有「藍剔」認證的假帳戶，最終於上周五緊急暫停該計畫。Elon Musk今（16日）於個人Twitter上公布，將於11月29日重推新版Twitter Blue。

過往「藍剔」認證提供身分經過驗證的政治人物、名人、記者及其他公眾人物的帳戶使用，Elon Musk（馬斯克）入主Twitter後，隨即推出新版Twitter Blue，期望藉此增加訂閱收入，結果因缺乏身份驗證機制造成假帳號氾濫之亂。新版Twitter Blue上周三登場後，即便是Twitter及Elon Musk也遭假冒，亂象甚至導致許多國際大品牌暫停在Twitter上投放廣告。

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Elon Musk稱，是次重推的Twitter Blue版本中，更改「已驗證名稱」將導致帳號失去標記，直到Twitter確認該新名稱符合服務條款。可是有外媒亦質疑，Elon Musk近日解僱了Twitter半數員工，Twitter還是否有足夠人力協助進行身份確認，以防止假帳號氾濫。

另據外媒《Engadget》報道，Elon Musk還提出了識別官方帳號的改善方法，包括建議可以「識別哪些其他Twitter帳號實際上與他們有關聯」。不過目前尚未清楚該想法，將如何應用於Twitter Blue。

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責任編輯：張寶燕

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