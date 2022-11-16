由煤氣烹飪中心聯同 L’ÉCOLE 珠寶藝術學院合作舉辦的「L’ÉCOLE Asia Pacific, School of Jewelry Arts x Institut Disciples Escoffier 極級奢華珠寶設計藝術•法國烹飪體驗課程」，親身感受被耀目寶石與法國甜點包圍所產生的幸福感覺，享受一趟尊貴體驗之旅。為使學員能從多角度體驗絢爛多彩的法國國度所帶來的幸福浪漫感覺，「L’ÉCOLE Asia Pacific, School of Jewelry Arts x Institut Disciples Escoffier 極級奢華珠寶設計藝術•法國烹飪體驗課程」由 3 部分組合而成，讓學員能在為期一日的課程中，得到身、心以致知識方面的滿足。學員修畢課程後更可獲頒相關證書。

第 1 站: L’ÉCOLE 珠寶設計師親自教授

法國珠寶向來享負盛名，為使學員了解法國珠寶的獨特之處，認識相關設計知識，由珠寶設計師帶領學生在尖沙咀 K11 MUSEA 的 L’ÉCOLE 珠寶藝術學院上課。參考不同的靈感來源，認識以平面呈現珠寶的 3 個過程：繪圖、描摹和水粉畫設計圖。完成課堂後更獲頒發証書，體驗高級珠寶當中的工藝設計！

第 2 站: 品嚐 CulinArt 1862 烹飪藝術

學懂珠寶設計後，學員將由專車接送到煤氣公司旗下位處銅鑼灣的高級餐廳 CulinArt 1862 享用午餐。餐廳大廚曾效力香港文華東方酒店等多家知名食府，擅於把藝術帶入菜式之中，把早已色、香、味俱備的菜式變成真正的藝術品。學員在享受口腹之樂的同時，更有機會與大廚互動交流，或分享彼此的飲食心得，從中了解烹調佳餚的精髓。

第 3 站: 跟 Disciples Escoffier

糕點大師製作法國貴族甜點午宴後，即可於餐廳旁的煤氣烹飪中心上課，學員會在 Institut Disciples Escoffier 糕點大師 Maxime Michelot 的指導下，製作高貴優雅的櫻桃修女泡芙(Elegant Vanilla & Cherry Religieuse)。Maxime Michelot 曾獲「Junior Chocolate Master UK competition」及「Classic Fine Foods UK competition」等多個獎項，乃糕點界新星，在其指導下必能為學員帶來非凡體驗。

「L’ÉCOLE Asia Pacific, School of Jewelry Arts x Institut Disciples Escoffier

極級奢華珠寶設計藝術•法國烹飪體驗課程」

報名詳情: https://bit.ly/3DVErtv

L’ÉCOLE 珠寶藝術學院

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 五樓 510A 室

Facebook: @ ecoleasiapacific https://www.lecolevancleefarpels.com/hk

Towngas Cooking Centre

地址：香港銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場 1 樓

Facebook: @CookingCentre https://www.towngascooking.com/

CulinArt 1862

地址：香港銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場 1 樓

Instagram: @culinart1862 | Facebook: @culinart1862 https://www.culinart1862.com

(特約)