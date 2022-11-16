【中國經濟】瑞銀汪濤：內地今年末季GDP料增3.3%、仍較疲弱　認為12月中經會將維持寬鬆基調

▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：今年末季GDP料增3.3%、仍較疲弱 認為12月中經會維持寬鬆基調

內地昨日公布「三頭馬車」數據全遜預期，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，繼9月短暫反彈後，10月經濟增長動能再度走弱，而防疫限制收緊、外需走弱、基數效應消退等是主要原因。

另一方面，基於高頻數據的瑞銀中國經濟活動指數顯示11月頭兩周經濟增長依然疲弱，她預計四季度和明年一季度GDP按年增速仍較為疲弱，分別為3.3%和2至2.5%。該行依然預計2023年二季度開始防疫形勢可能明顯好轉，在那之前政府會在更多方面做好準備工作，並維持對2023年全年GDP增長為4.5%左右的預測不變。

料12月中經會維持寬鬆基調

汪濤表示，在疫情升溫、經濟增長走弱的背景下，政府於11月11日進一步優化防疫政策，同時依然堅持「動態清零」的總方針。這一系列政策為未來防疫策略可能出現的大幅調整做了重要鋪墊。此外，近期監管層出台了對房地產行業的信貸和融資支持，並允許優質房企使用部分預售監管資金。迄今為止出台的政策放鬆措施基本符合該行基準預測的主要宏觀和政策假設。

該行又預計即將於12月召開的中央經濟工作會議會維持寬鬆基調，未來幾個月政策支持有望繼續加碼穩增長，包括對房地產、信貸、財政和基建投資的支持。

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編輯：姚卓然

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