【安全漏洞】NASA發現太空船網絡安全漏洞　影響航天設備同步

▲ TTE安全漏洞不但會在太空船上發生，裝有TTE設備的飛機、汽車、發電廠和工業控制系統也會受到影響。（法新社）

「時間觸發以太網」（Time Triggered Ethernet, TTE）是太空船上的關鍵安全系統，主要用於船艙轉向和發動機控制方面，確保通訊設備之間的訊號傳輸，能夠實時同步觸發。但美國太空總署（NASA）發現，TTE存在網絡安全漏洞，如被黑客入侵可導致航天設備失去同步，或會造成嚴重意外。

NASA指出，黑客可以通過銅製的以太網電纜，向網絡轉換機進行電磁干擾，透過發送虛假的同步訊息，可使TTE設備失去時間同步達一秒；當干擾持續，太空船上TTE設備的表現就會變得不穩定，結果就會導致系統故障。

【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具 從面部血管判斷是否AI換臉

NASA透過模擬「小行星改道測試」驗證該漏洞，發現TTE漏洞產生了嚴重的連鎖反應，使太空艙偏離了它的航線，同時錯過了一個關鍵的對接程序。

可進行簡單保護措施

此外，TTE安全漏洞不但會在太空船上發生，裝有TTE設備的飛機、汽車、發電廠和工業控制系統也會受到影響。理論上，如黑客獲取系統的存取權限，就能以一種不會立即顯現的方式破壞關鍵基礎設施。

【打擊違規】微軟加強Xbox網絡安全 6個月內主動打擊478萬違規賬戶

但NASA表示，目前尚未發現該漏洞的已知威脅，而且這種黑客攻擊需要在網絡上放置一個小型設備，所以遙距入侵的可能性不大，同時也可進行一些簡單的保護措施。例如使用光纖電纜來取代銅製的以太網電纜，又或在網絡轉換機和TTE設備之間放置光學阻隔器，但這些做法就會增加一定成本和影響設備的性能。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢