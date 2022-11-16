特朗普遞表搶先入閘 第三度角逐美國總統大選

雖然美國選舉未現外界預料的巨大「紅潮」，但前總統特朗普已於周二（15日）晚遞交參選表格，為其第三度角逐總統，提早宣布被指有意阻止佛州州長德桑蒂斯等潛在對手參選。

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美媒CNBC報道，特朗普（Donald Trump）當晚已經向美國聯邦選舉委員會（FEC）提交表格，正式宣布自己為2024年總統大選參選人，同時成立一個名為「特朗普2024年選總統」（Donald J. Trump for President 2024）的新競選委員會。

特朗普同日於佛羅里達州的海湖莊園，向數百名支持者發表演説，表示自己為了「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），宣布參選總統。

共和黨尚要再過一年多才會舉行首場州級選舉，再於2024年夏天正式選出共和黨總統候選人。特朗普過早宣布參選總統，被指有意阻止德桑蒂斯（Ron Desantis）及前副總統彭斯（Mike Pence）等潛在對手角逐。

特朗普在中期選舉發揮積極作用，為多名認同選舉欺詐論的共和黨候選人站台。但多個關鍵州分的候選人敗北，導致部分共和黨人公開批評特朗普導致該黨於中期選舉失利。

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特朗普雖否認上述指控，但要獲黨内提名仍面對不少阻礙。當局指控特朗普離開白宮時帶走多份機密文件，特朗普也被指煽動支持者闖入國會暴亂。

數據調查機構Edison Research一項票站民調指，中期選舉選民當中有7成人認為現任總統拜登（Joe Biden）不應再參選，但仍有6成人對特朗普持負面看法。

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責任編輯：鄭錦玲