【展覽復辦】「銀彈攻勢」無力挽海外商務客　主辦商狠批港府擠牙膏、不負責任

▲ Mega Show為吸引海外參加者，現時只可以靠「銀彈攻勢」，惟成效一般。（資料圖片）

本港已實施「0+3」入境政策一段時間，部分國際商貿展覽已嘗試復辦，當中包括採購展「Mega Show」。不過主辦商指，海外展商及買家目前來港意欲極低，冀港府盡快公布真正的復常路線圖。

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已有逾30年歷史、以往於10月舉行的Mega Show因疫情停辦兩年，今年延至本月開放。主辦商「康亞」董事張瑞貴透露，是次展覽開始籌備時，曾在歐洲邀請海外展商及買家參與，不論是「3+4」或「0+3」的檢疫安排，海外商務額仍然十分卻步。

明年上半年不敢辦展

今年Mega Show規模大減，攤位數量由疫情前的5000個，大跌至700個；參展商亦由3,900間減至逾450間。香港仍嚴格遵守入境的防疫政策，被視為令國際商貿活動、大型盛事外流至其他地方的最大原因。張瑞貴認為：「所有海外旅客、業界從業員均是用腳投票，現時他們的反應正正是用腳對本港的防疫政策，投下不信任的一票。」他坦言明年上半年亦不敢安排任何展覽，待2、3月政府更新防疫政策再考慮。

▲ Mega Show規模大減，攤位數量由疫情前的5000個，大跌至700個。（葉泳珊攝）

在4、5月期間，康亞亦曾考慮把展覽移師到其他國家，例如新加坡、泰國等。不過，當地的展覽場地已沒有空檔。張直言現時香港已失去「亞洲展覽之都」的地位，估計由疫情至今，已有6至7成的國際展覽流失至其他市場。

狠批政府不負責任

港府除了復常路線落後於其他鄰近國家， 張瑞貴認為防疫相關的宣傳、透明度亦嚴重不足。有不少海外買家、展商亦對香港現時的防疫規例不了解，有很多憂慮，例如在港染疫後的安排等。他又提到，日前有一名內地展商抵港後，「安心出行」應用程式出現「紅框藍碼」的情況，一度無法登記入住酒店。他又認為，早前官員「政府放寬放疫是摸著石頭過河」的說法極不負責任，直斥：「若政府亦是毫無規畫，商家、市民該怎麼辦？」

為了吸引買家赴展，張瑞貴坦言現時只可以靠「銀彈攻勢」。除了機票、酒店津貼外，康亞額外為海外買家團提供每人500美元的補貼，疫前金額只得每人100美元。

同時，商務旅客在「0+3」期內無法堂食，因此康亞亦特別為此預留兩間會議室，供他們進食外賣。縱使該企出動銀彈，又盡力滿足海外客户需求，但目前已登記的買家只有2000至3000人，是疫前的十分之一。

▲ 康亞亦特別為商務旅客預留兩間會議室，供他們進食外賣。（葉泳珊攝）

▲ 康亞亦特別為商務旅客預留兩間會議室，供他們進食外賣。（葉泳珊攝）

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記者：葉泳珊