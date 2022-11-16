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【烏克蘭戰爭】波蘭稱遭俄導彈襲擊釀兩死 美媒指烏軍發射（第二版）

環球政治 13:43 2022/11/16

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，戰事升級危機仍然存在。俄羅斯周二（15日）向烏克蘭發動大規模襲擊，波蘭同日稱邊境小鎮被俄羅斯導彈擊中，造成最少兩人死亡。俄國否認事件，波蘭考慮啟動北約第4條條例。北約與各國領袖將在周三（16日）會晤，商討最新情勢。

（第二版更新美媒消息指導彈為烏軍發射）

美俄情報領袖土耳其會面 美否認秘密和談 【下一頁】

波蘭外交部聲稱，一枚俄羅斯導彈當地時間周二（15日）下午3時40分擊中東部﹑離烏克蘭邊境僅約6公里的小鎮Przewodow。當地居民指出，襲擊導致兩名男子死亡。

美國媒體引述美國官員透露，情報顯示擊中波蘭的導彈為烏克蘭發射，用以攔截俄軍來襲的導彈。

兩名歐洲外交人員透露，波蘭政府將根據北約第4條（NATO Article 4），召開北約會議咨詢意見。政府發言人米勒（Piotr Muller）確認，正在核實是否有合理理據啟動第4條，亦指波蘭提高軍隊部分部隊警戒級別。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）同日表示，暫時未有決定性證據證明導彈發射來源，但相信多數是俄製導彈，強調事件仍在調查階段。杜達亦承認，波蘭大有可能按北約第4條尋求盟友咨詢，並指波蘭代表會在當地時間周三早上，在北約總部參與會議。

總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，軍隊加強巡邏領空。同時，他亦呼籲所有波蘭民眾保持冷靜。

【G20】印尼總統望避免另一場冷戰 全球繼續前進 【下一頁】

美國與其西方盟友仍在調查事件，但未能確認是否俄羅斯導彈。美國總統拜登（Joe Biden）致電杜達，表明美國恪守對北約承諾，並援助波蘭展開調查。美國國防部﹑白宮及國務院一致表示，正與波蘭合作了解情況。

拜登周三與北約及七國集團（G7）領袖緊急會晤後表示，現階段需要搞清楚事件，再決定下一步行動。被問及是否俄羅斯發射導彈襲擊波蘭，拜登指雖然調查仍在初步階段，但根據導彈軌跡推斷，相信非來自俄國。

俄羅斯國防部否認有俄國導彈擊中波蘭，形容事件是「志在加劇緊張局勢的蓄意挑釁」，強調俄軍並無向任何波烏邊境發動任何攻勢。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，暫時沒有事件相關資訊。

俄羅斯周二大規模襲擊烏克蘭多個城市，首都基輔更是被指遭遇戰爭開始9個月來最密集的一次導彈襲擊。鄰近波蘭的西部城市利沃夫（Lviv）據報亦有被攻擊。

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責任編輯：吳漢培

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