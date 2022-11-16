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【烏克蘭戰爭】北約料烏防空導彈誤中波蘭 斥俄方有最終責任（第三版）

環球政治 21:31 2022/11/16

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，戰事升級危機仍然存在。波蘭東部接壤烏克蘭邊境的小鎮被導彈擊中，最少兩人死亡。北約指，沒有跡象顯示俄羅斯蓄意襲擊波蘭，很可能是烏克蘭的防空導彈軌道出錯，令導彈誤中波蘭，但斥責最終責任在俄方。

（第三版更新北約及波蘭言論）

  • 波蘭最初指俄軍導彈襲擊邊境小鎮；
  • 波蘭政府啟動北約第4條，召開緊急會議；
  • 俄羅斯國防部否認涉事；
  • 北約秘書長斯托爾騰貝格表示，很可能只是烏克蘭的防空導彈軌道出錯；
  • 美媒指導彈是烏軍發射，攔截俄軍導彈；
  • 專家估計導彈為S-300，俄烏雙方均有部署。

美俄情報領袖土耳其會面 美否認秘密和談 【下一頁】

俄羅斯周二向烏克蘭西北部發動大規模空襲，發射逾80枚導彈。波蘭外交部同日聲稱，當地周二下午3時40分，一枚俄羅斯導彈擊中距離烏克蘭邊境約6公里的東部小鎮Przewodow。當地居民指出，襲擊導致兩名男子死亡。

波蘭政府根據北約第4條（NATO Article 4），召開北約領導人會議咨詢意見，同時提高軍隊部分部隊的警戒級別。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，軍隊加強巡邏領空，呼籲所有波蘭民眾保持冷靜。

北約秘書長斯托爾騰貝格（Jens Stoltenberg）及波蘭總統杜達（Andrzej Duda）於緊急會議後表示，很可能只是烏克蘭的防空導彈軌道出錯。

斯托爾騰貝格指出，目前調查正在進行，但沒有跡象顯示俄羅斯準備向任何一個成員國動手。惟他強調事故原因是俄羅斯向烏克蘭開戰，俄方負有最終責任，並非烏克蘭的錯。

杜達表示，導彈很可能是前蘇聯時期的俄製S-300地對空防空導彈，可能是烏方攔截俄軍導彈期間，意外落入波蘭領土。美國媒體亦引述美國官員透露，情報顯示擊中波蘭的導彈為烏克蘭發射，用以攔截俄軍來襲的導彈。

【G20】印尼總統望避免另一場冷戰 全球繼續前進 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）較早時表示，初步訊息顯示，導彈似乎並非由俄羅斯境內的方向發射，但仍須確定，在未完成調查前不想下定論。他已致電杜達，表明美國恪守對北約承諾，並援助波蘭展開調查。美國國防部、白宮及國務院一致表示，正與波蘭合作了解情況。

俄羅斯國防部否認有俄國導彈擊中波蘭，形容事件是「志在加劇緊張局勢的蓄意挑釁」，強調俄軍並無向任何波烏邊境發動任何攻勢。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，暫時沒有事件相關資訊。

俄羅斯周二大規模襲擊烏克蘭多個城市，首都基輔更是遭遇戰爭開始9個月來最密集的一次導彈襲擊。鄰近波蘭的西部城市利沃夫（Lviv）據報亦被攻擊。

英國廣播公司（BBC）報道，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家Mark Cancian看過網上流傳的現場圖片推斷，導彈可能是S-300系統，通常用以地對空攻擊，而且俄羅斯與烏克蘭均有部署。

美國外交學會（Council on Foreign Relations）安全專家Andrés Gannon表明，現時難以判斷發射來源，但同意導彈可能是S-300系統。英國皇家國防安全研究所（Royal United Services Institute）研究員Justin Bronk指出，需要更多證據核實導彈型號。

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責任編輯：吳漢培

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