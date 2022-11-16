【SpaceX】SpaceX據報進行新融資、估值將超過1500億美元　惟馬斯克僅予一字否認消息

據外電《彭博》（16日）引知情人士透露，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司Space X正討論進行一論融資，預料公司的估值將超過1500億美元。不過，這卻遭馬斯克本人予以「False」一字否認。

知情人士指，目前正討論的股票價格在每股85美元，高於上輪融資調整後的每股70美元。他們表示，投資者可在員工通過私募或要約收購賣出股票的同時以相同的估值購買SpaceX的新股。SpaceX較早前亦於年內進行融資，當時估值為1250億美元。若消息屬實，即意味SpaceX估值於年內大增兩成。

不過，馬斯克在Twitter對此報道稱「不實（False）」，其他未作詳述。SpaceX的代表沒有回覆置評。

上輪融資估值高達1250億美元

Space X是美國民營火箭發射和衛星公司，在商業航天發射市場佔據主導地位，該公司為私營部門客戶、美國國家航空航天局和其他政府機構將載荷送入軌道。

今年6月，SpaceX完成17.2億美元新股權融資，發售約16.8億美元新股，該輪融資對SpaceX的估值高達1250億美元。

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編輯：伍鍵文