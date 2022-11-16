  • 25°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手機設備股】舜宇入稟控告瑞聲光學鏡頭侵權　股價齊跌、瑞聲跌逾一成

股市 14:23 2022/11/16

分享：

分享：

【手機設備股】舜宇入稟控告瑞聲光學鏡頭侵權　瑞聲稱全力抗辯

手機設備股舜宇光學 （02382） 入稟控告瑞聲科技 （02018） 侵犯了其發明專利及╱或實用新型專利。瑞聲科技跌幅擴大至逾一成，暫報16.9元。舜宇光學也跌訓4%，報94.15元。

舜宇旗下全資附屬公司浙江舜宇光學對瑞聲科技附屬公司瑞泰光學（常州）、深圳市瑞成光學、誠瑞光學（常州）股份及常州市瑞泰光電，就侵犯舜宇的若干知識產權展開了17項訴訟程序。在相關訴訟請求書中，舜宇要求瑞聲判令立即停止侵害發明專利及╱或實用新型專利；賠償經濟損失；賠償浙江舜宇光學為制止侵權行為所支付的合理開支；和判令承擔訴訟費用。

上述專利訴訟案件程序已由中國浙江省寧波市中級人民法院分別於2022年8月22 日及2022年9月8日正式受理。

瑞聲：有充分的抗辯理由

瑞聲則反駁指，集團目前正在就上述事項尋求法律意見。集團擁有超過2700項的光學鏡頭（包括但不限 於，塑料、玻璃及混合等）註冊專利，根據中國法律顧問提供的意見，有充分的抗辯理由。 集團將對上述法律程序項下的申索全力抗辯，以保障公司股東及其潛在投資者的權益，並指上述法律程序事項對集團整體的日常運營並無任何重大影響。

【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康

相關文章：

【業績｜手機設備股】瑞聲：明年手機出貨量料穩中有升　第三季淨利升28%、收入升27%（第二版）

【舜宇2382】舜宇低開6%　10月手機鏡頭出貨量按年跌13%

【螞蟻集團】螞蟻整改新進展　「重慶螞蟻消費金融」增資、7家公司再投105億元人民幣

編輯：姚卓然

瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 知識產權 港股 鏡頭 專利 手機設備股 知識產權

上一篇文章

【內房危機】融創清盤訴訟押後至明年6月審理　另據報聘中金助重組、已付一債券利息

下一篇文章

【TSLA】Tesla將於12月1日舉行Semi電動卡車交付儀式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中概股無懼地緣危機漲8%　夜期收市跌64點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股無懼地緣危機漲8%　夜期收市跌64點（不斷更新）
【美股期貨】地緣風險急升溫　道指期貨跌69點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】地緣風險急升溫　道指期貨跌69點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【機票優惠】香港航空推3重驚喜賀16周年　精選經濟飛票價低至1480元、指定航線享160元折扣
【機票優惠】香港航空推3重驚喜賀16周年　精選經濟飛票價低至1480元、指定航線享160元折扣
【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC　巴郡首披露持股、台積電ADR盤前急升11%
【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC　巴郡首披露持股、台積電ADR盤前急升11%
【異動｜阿里巴巴】螞蟻整改取進展　阿里巴巴、阿里健康升逾一成
【異動｜阿里巴巴】螞蟻整改取進展　阿里巴巴、阿里健康升逾一成
【美股焦點】波蘭：俄製導彈襲本土2人亡　拜登：不似從俄羅斯發射、美媒：或由烏克蘭軍隊射出（不斷更新）
【美股焦點】波蘭：俄製導彈襲本土2人亡　拜登：不似從俄羅斯發射、美媒：或由烏克蘭軍隊射出（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款