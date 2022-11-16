【手機設備股】舜宇入稟控告瑞聲光學鏡頭侵權　瑞聲稱全力抗辯、惟股價跌6%

▲ 【手機設備股】舜宇入稟控告瑞聲光學鏡頭侵權 瑞聲稱全力抗辯

手機設備股舜宇 （02382） 入稟控告瑞聲 （02018） 侵犯了其發明專利及╱或實用新型專利。瑞聲現跌6%，報17.68元。舜宇升0.1%，報98元。

舜宇旗下全資附屬公司浙江舜宇光學對瑞聲科技附屬公司瑞泰光學（常州）、深圳市瑞成光學、誠瑞光學（常州）股份及常州市瑞泰光電，就侵犯舜宇的若干知識產權展開了17項訴訟程序。在相關訴訟請求書中，舜宇要求瑞聲判令立即停止侵害發明專利及╱或實用新型專利；賠償經濟損失；賠償浙江舜宇光學為制止侵權行為所支付的合理開支；和判令承擔訴訟費用。

上述專利訴訟案件程序已由中國浙江省寧波市中級人民法院分別於2022年8月22 日及2022年9月8日正式受理。

瑞聲：有充分的抗辯理由

瑞聲則反駁指，集團目前正在就上述事項尋求法律意見。集團擁有超過2700項的光學鏡頭（包括但不限 於，塑料、玻璃及混合等）註冊專利，根據中國法律顧問提供的意見，有充分的抗辯理由。 集團將對上述法律程序項下的申索全力抗辯，以保障公司股東及其潛在投資者的權益，並指上述法律程序事項對集團整體的日常運營並無任何重大影響。

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編輯：姚卓然