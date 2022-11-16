▲ 【企業派息】報告：港股第三季派息總額增18% 惟有25%企業減派息、內房派息額更跌兩成

駿利亨德森（Janus Henderson）全球股息指數顯示台灣及香港派息總額創新紀錄，其中香港區表現對股息增幅有重大貢獻，第三季度派息總額躍升至破紀錄的278億美元，基本增長18%。

目前為止，對增長貢獻最大的為中海油 （00883） ，公司今年將派發比以前超出兩倍的創紀錄股息，並首次躋身為全球20大派息公司。而中移動 （00941） 的利潤也在持續增長，意味其半年度股息具有很大的升幅。

至於陷入困境的房地產行業派息額下降了20%，最大的影響來自融創中國 （01918） 的倒閉。而部分大型公司的強勁增長或掩蓋了當中的一些弱點，在我們的指數中，四間香港公司中，便有一間削減了股息。

料今年全球股息增長8.9%

根據最新的駿利亨德森全球股息指數，2022年第三季度亞太區（日本除外），即包括澳洲、香港、新加坡、南韓和台灣，股息總額達到917億美元，按年整體增長14.6%。全球股息總額整體增長7%，達到4,159億美元，輕鬆創下第三季度的記錄。將美元走強及其他因素納入考慮後，實際上基本增長為10.3%。另外，駿利亨德森現預計今年的全球股息為1.56萬億美元，基本增長8.9%。

全球股票收益的客戶投資組合經理Jane Shoemake表示，踏入2023年，全球經濟增長放緩，可能會影響一些公司在盈利和派息增長的能力。但是，股息比率已經接近歷史高位。這是因為他們目前的盈利能力很強，而疫情導致許多公司將股息調整到更可持續的水平。即使盈利在2023年受壓，這也可能提供了一些支持。重要的是，在經濟周期中，公司為了讓投資者維持可持續的收入水平，股息的變化會因而比盈利的變化要小得多。

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編輯：姚卓然