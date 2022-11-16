【港股市況】恒指黑期跌75點、道指期貨跌93點　騰訊今日放榜（不斷更新）

地緣風險急升溫，美股升幅收窄，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開105點，恒指料開報18237點。滙豐 （00005） ADR折合報44.2元，較港收市價低0.5元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報289.44元，較港收市價高1.44元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.54元，較港收市價低1.36元或1.7%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：58】鑫苑服務 （01895） 開市前公布停牌。

【08：39】【內房危機】再有內房趁反彈抽水 雅居樂以先舊後新方式、折讓約17.8%配售2.95億股 淨籌近8億元

【08：36】多隻重磅新經濟股本周公布季績，其中騰訊 （00700） 今日率先放榜。據彭博數據，市場平均料騰訊第三季營收1415.97億元人民幣，按年跌0.54%；列賬純利254.27億元人民幣，按年跌35.6%；經調整純利302.21億元人民幣，按年跌4.8%。

【騰訊700】騰訊11.16季績放榜 新遊戲稀少拖累營收 降本增效撐起利潤表現

【騰訊700】騰訊傳新一輪裁員 涉及視頻、遊戲及雲業務

【08：34】恒指黑期跌75點，報18223點，道指期貨跌93點，報33512點。

【08：23】【生科股】歌禮製藥：美國FDA已批准旗下ASC10猴痘適應症新藥臨床試驗申請

【07：45】【FTX爆煲】BC科技︰並無就FTX事件受到影響及蒙受損失

【07：45】港股ADR收報18237點，跌105點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.2元，較港收市價低0.5元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報289.44元，較港收市價高1.44元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.54元，較港收市價低1.36元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國PPI數據公布後，有望反映進一步紓壓，10月PPI最終需求由8.4%放緩至8%，大幅加息預期持續降溫。惟受累於地緣風險急升溫，道指蒸發早段450點升幅，更一度倒跌216點，其後靠穩。道指升56點，報33592點；納指升162點或1.45%，報11358點；標指升34點，報3991點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國有色礦業、中糧家佳康、九龍倉集團

責任編輯︰梁浩碩