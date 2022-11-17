【恒指夜期+ADR】夜期收市跌174點中概股指數挫4%　騰訊ADR高3%美團ADR低7%（不斷更新）

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美國債市冚倉，資金湧入平淡倉，令美債息下跌，美國10年期債息跌穿3.7厘，不過，債息跌並未利好科技股走勢，納指亦跌1.5%，中概股指數跌4.3%，收報5891點，夜期險守萬八關，收市跌174點，收報18059點。

騰訊分派美團，ADR一升一跌，騰訊 （00700） ADR高港股收市價3.4%，美團 （03690） ADR低港股收市價6.7%，由於兩股在恒指佔比差不多，變相互相抵銷對恒指影響，不過，阿里巴巴 （09988） 美股低港3%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 151.44 -6.7% 騰訊ADR 304.53 +3.4% 滙豐ADR 44.24 -0.2% 阿里巴巴美股 76.44 -3.0%

北水錄逾43億元淨流入 大手買入騰訊

北水今日錄得超過43億元淨流入，較昨日更為顯著。資金主要追捧騰訊 （00700） ，有超過15億元淨流入，中海油 （00883） 亦有2.5億元淨流入；美團 （03690） 及碧桂園服務 （06098） 為淨流出最多股份，分別錄11.9億元及3.4億元淨流出。

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恒指反覆跌86點 騰訊績勝預期、實物分派美團

港股反覆回吐近百點。遊戲股尾市抽上，騰訊 （00700） 績前升逾2%，心動公司 （02400） 升逾17%，中手游 （00302） 升一成，網易 （09999） 、IGG （00799） 升逾3%，內房回吐，雅居樂 （03383） 跌逾23%，碧桂園 （02007） 跌逾15%，恒指低開173點，早段曾轉升，惟再掉頭回落，午後曾跌逾300點，恒指全日跌86點，收報18256點，成交近1733億元。科指跌0.2%，報3805點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 294.40 +2.2 +31 10 友邦 76.05 +0.3 +4 15 網易 113.80 +3.5 +4 18 滙豐 44.35 -0.8 -11 9 京東 212.80 -2.1 -12 -154 美團 162.30 -2.5 -31 -34

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期險守萬八關，收市跌174點，收報18059點

【23：00】夜期跌132點

【16：48】【騰訊業績】騰訊第三季營收跌2% 經調整淨利322.54億人幣勝預期

【16：48】【騰訊派美團】騰訊實物分派美團作股息 10股騰訊獲發1股美團B類股份

【16：10】遊戲股尾市抽上，騰訊 （00700） 績前升逾2%，心動公司 （02400） 升逾17%，中手游 （00302） 升一成，網易 （09999） 、IGG （00799） 升逾3%，內房回吐，雅居樂 （03383） 跌逾23%，碧桂園 （02007） 跌逾15%，恒指全日反覆跌86點，收報18256點，成交近1733億元。科指跌0.2%，報3805點。

【互聯網監管】人民網刊評論文章：遊戲產業價值機不可失 值得深度挖掘潛在價值

【16：00】恒指U盤前跌55點，報18287點。

【15：57】【中國開關】網上流傳港美商會提及內地縮短隔離時間 商會澄清：該截圖及消息並非出自該會

【15：45】【新股IPO】凌雄科技2436孖展暫錄1.36億元 獲足額認購

【15：40】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，報294元。

【15：33】恒指跌幅收窄至100點內，報18248點，跌94點。

【15：31】騰訊 （00700） 轉升0.3%。

【15：29】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.1%，報287.8元，午後曾低見280元。

【15：22】友邦 （01299） 低開高走，尾市轉升0.7%，高見76.3元。

【15：18】美團 （03690） 尾市跌近5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【15：08】港股尾市跌約200點，報18141點，跌201點，科指跌1.9%，報3741點。

【15：04】吉利 （00175） 尾市跌逾6%，低見10.72元。

【14：58】小鵬汽車 （09868） 跌近9%，蔚來 （09866） 跌近7%，理想汽車 （02015） 跌近5%。

【14：45】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近3%，低見189.5元。

【14：41】本港地產股個別發展，恒地 （00012） 跌1%，新地 （00016） 升0.3%，新世界 （00017） 跌近3%，信置 （00083） 、長實 （01113） 升近3%。

【14：27】小米 （01810） 跌幅擴大至5%，低見10.34元。

【14：24】【內房危機】融創清盤訴訟押後至明年6月審理 另據報聘中金助重組、已付一債券利息

【14：22】雅居樂 （03383） 跌逾23%，報2.5元，暫為跌幅最大股份。

【14：03】三葉草生物 （02197） 升2成，高見4.92元。

【14：00】京東健康 （06618） 、平安好醫生 （01833） 逆市升逾5%，阿里健康 （00241） 升近3%。

【13：58】大市跌略收窄至近200點，報18144點，科指跌1.7%，報3748點。

【13：20】長建 （01038） 逆市升3%，高見39.7元。另外，其他公用股普遍向好，中電 （00002） 升1%，電能 （00006） 升近2%，煤氣 （00003） 跌0.8%。

【13：15】汽車股下跌，其中吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌5%，比亞迪 （01211） 跌逾2%，廣汽 （02238） 跌逾3%，華晨 （01114） 跌近7%。

【13：10】港交所 （00388） 跌逾2%，一度跌穿300元，低見299元。

【13：06】瑞聲 （02018） 午後跌一成，低見16.76元。

【13：05】大市跌幅擴大至300點，報18037點，跌305點，科指跌2.6%，報3715點。

【13：03】中國有贊 （08083） 回吐一成，低見0.156元。

【13：01】美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌幅擴至逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%。

【13：00】港股午後初段跌約230點，報18113點。科指跌2%，報3733點。

【12：00】恒指半日跌209點，報18133點，成交1004.9億元。科指跌1.8%，報3744點。美團 （03690） 跌4%，騰訊 （00700） 績前跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 亦跌逾1%。內房股向下，碧桂園 （02007） 跌逾17%，雅居樂 （03383） 跌21%。

【11：57】【比亞迪1211】王傳福：即將發布「黑科技」搭載在高檔品牌仰望 第300萬輛新能源車完成下線

【11：56】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4%，低見159.2元。

【11：48】美團 （03690） 跌近3%，低見161.1元。

【11：42】騰訊 （00700） 轉跌0.7%，低見283.8元。

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【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.2%，深證跌0.6%，創業板指跌0.6%。

【11：24】大市跌幅擴大至200點，報18140點，跌202點。科指跌1.5%，報3757點。

【11：20】瑞聲 （02018） 跌幅擴大至近一成，低見17元，舜宇 （02382） 亦跌3%，低見94.7元。

【11：14】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至近13%，低見2.74元。

【10：59】【中國經濟】瑞銀汪濤：內地今年末季GDP料增3.3%、仍較疲弱 認為12月中經會將維持寬鬆基調

【10：59】阿里健康 （00241） 逆市升12%，高見6.42元。

【10：52】港股反覆，恒指最新跌110點，報18232點，科指跌近0.1%，報3810點。

【10：44】雅居樂 （03383） 跌2成，低見2.59元。

【10：39】大市再度回落，跌42點，報18300點，科指升0.4%，報3829點。

【10：39】藥明生物 （02269） 升4%，高見56.3元。

【10：34】雅居樂 （03383） 跌幅擴大至逾18%，低見2.64元穿配售價，成交11.5億元。

【10：31】傳統藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾1%，港交所 （00388） 升0.7%，中移動 （00941） 升0.1%。

【10：26】小鵬汽車 （09868） 跌4%，蔚來 （09866） 跌近3%，理想汽車 （02015） 跌0.3%。

【10：20】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 亦轉升0.1%。大市最新再轉升7點，報18350點，科指升0.6%，報3837點。

【10：10】商湯 （00020） 逆市升一成，高見1.99元。

【10：02】康希諾生物 （06185） 續回吐，股價跌近7%，低見107.2元。

【09：53】雅居樂 （03383） 跌逾17%，一度觸配售價2.68元。

【09：47】內房向下，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌0.3%，碧桂園 （02007） 跌8%，雅居樂 （03383） 跌14%，龍湖 （00960） 跌4%。

【09：46】【手機設備股】舜宇入稟控告瑞聲光學鏡頭侵權 瑞聲稱全力抗辯、惟股價跌6%

【09：46】恒指一度轉升，高見18353點，最新又回落跌約90點。

【09：44】歌禮製藥 （01672） 公布美國食品藥品監管局已批准其ASC10猴痘適應症新藥臨床試驗申請，股價升逾8%，高見3.63元。

【09：43】碧桂園 （02007） 續回吐4%，低見3元。

【09：40】高鑫零售 （06808） 績後升一成，高見1.98元。

【業績｜零售股】高鑫零售9月底止半年轉蝕6900萬人幣 疫情防控拖累線下銷售

【09：39】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾2%，高見296元。阿里巴巴 （09988） 轉升0.4%，美團 （03690） 跌1%。

【09：37】名創優品 （09896） 股價再升2成，高見21.65元新高。

【09：36】港股開市後跌幅收窄至約50點。

【09：34】騰訊 （00700） 轉升1%，高見291.2元。

【09：33】瑞聲 （02018） 附屬遭舜宇 （02382） 聲稱專利侵權，瑞聲跌逾7%，舜宇則逆市升近1%。

【09：32】利時集團 （00526） 預期中期錄得出售已終止經營業務之附屬公司的收益約21億元人民幣，股價升60%，高見0.04元，成交6.5萬元。

【09：30】騰訊音樂 （01698） 績後升近三成，高見22.65元創上市後新高。

【業績｜中概股】騰訊音樂第三季經調整淨利增36%勝預期 美股盤前抽升逾1成

【09：29】金山軟件 （03888） 績後跌近2%。金山軟件第三季度虧損60.5億元人民幣去年同期純利5.65億元人民幣。

【業績｜ SaaS】金山軟件第三季轉蝕60.5億人民幣 受累投資金山雲減值撥備

【09：25】【新股IPO】交運燃氣1407首掛高開7% 一手帳面賺200元

【09：22】騰訊 （00700） 績前跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，雅居樂 （03383） 配股跌11%，恒指低開173點，開報18169點，科指跌0.9%，報3780點。

【09：18】【企業派息】報告：港股第三季派息總額增18% 惟有25%企業減派息、內房派息額更跌兩成

【09：13】期指開報18208點，跌116點。

【08：58】鑫苑服務 （01895） 開市前公布停牌。

【08：39】【內房危機】再有內房趁反彈抽水 雅居樂以先舊後新方式、折讓約17.8%配售2.95億股 淨籌近8億元

【08：36】多隻重磅新經濟股本周公布季績，其中騰訊 （00700） 今日率先放榜。據彭博數據，市場平均料騰訊第三季營收1415.97億元人民幣，按年跌0.54%；列賬純利254.27億元人民幣，按年跌35.6%；經調整純利302.21億元人民幣，按年跌4.8%。

【騰訊700】騰訊11.16季績放榜 新遊戲稀少拖累營收 降本增效撐起利潤表現

【騰訊700】騰訊傳新一輪裁員 涉及視頻、遊戲及雲業務

【08：34】恒指黑期跌75點，報18223點，道指期貨跌93點，報33512點。

【08：23】【生科股】歌禮製藥：美國FDA已批准旗下ASC10猴痘適應症新藥臨床試驗申請

【07：45】【FTX爆煲】BC科技︰並無就FTX事件受到影響及蒙受損失

【07：45】港股ADR收報18237點，跌105點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報44.2元，較港收市價低0.5元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報289.44元，較港收市價高1.44元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.54元，較港收市價低1.36元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國PPI數據公布後，有望反映進一步紓壓，10月PPI最終需求由8.4%放緩至8%，大幅加息預期持續降溫。惟受累於地緣風險急升溫，道指蒸發早段450點升幅，更一度倒跌216點，其後靠穩。道指升56點，報33592點；納指升162點或1.45%，報11358點；標指升34點，報3991點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國有色礦業、中糧家佳康、九龍倉集團

責任編輯︰梁浩碩