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【內房配股潮】雅居樂折讓18%配股集7.8億元　股價半日挫21%

股市 12:07 2022/11/16

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【內房危機】再有內房趁反彈抽水　雅居樂以先舊後新方式、折讓約17.8%配售2.95億股　淨籌近8億元

繼碧桂園 （02007） 趁股價急彈便即配股抽水後，雅居樂 （03383） 亦以先舊後新方式配售2.95億股，配售價為每股2.68元，較周二收市價每股3.26元折讓約17.8%。是次配售股份佔已發行股本約7.53%及經擴大後已發行股本約7%。

雅居樂今（16日）低開11%，報2.9元，其後愈跌愈多，半日挫21%，報2.57元，暫失配股價。

公司指，所得款項淨額估計約為7.83億元。公司擬將認購事項所得款項淨額用作現有債項再融資及一般企業用途。

雅居樂過去三日股價累升81%，由1.77元升至3.26元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

 

【石Sir午市閒談】今日推介銀河娛樂、華潤水泥控股 　並分析受壓股中芯國際

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編輯：姚卓然

民企內房股 雅居樂集團（03383） 港股 配股 配售 碧桂園（02007）

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