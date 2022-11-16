【夏威夷直擊】 Adobe聯手Qualcomm　拓流動、運算及XR商機

▲ 夏威夷舉行的Snapdragon峰會上高通宣布與Adob​​e擴大合作，支持流動動、運算及XR發展。（彭振濠攝）

要推進產品銷情，便要建好生態系統，芯片商高通技術（Qualcomm Technologies)當然深明此道，在夏威夷舉行的Snapdragon峰會上宣布與圖像巨頭Adob​​e擴大合作，支持流動、運算及XR（延展實境：Extended reality）發展。

據悉，今次合作會讓以Snapdragon為基礎的Windows個人電腦平台上，Adob​​e Photoshop 和 Adob​​e Lightroom體驗上會得以提升，而一系列Adob​​e產品，包括Fresco、Adob​​e Acrobat、Adob​​e 人工智能 (AI) 技術Adob​​e Sensei、在Snapdragon運算平台上都會有更佳原生體驗，例如高分辨率、背景去除和色彩效果等。

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▲ Cristiano Amon在會上宣布除了運算平台，雙方正合作開發由Snapdragon Spaces XR開發者平台支援的XR導向，用於VR/MR 頭戴式裝置和 AR 眼鏡。（彭振濠攝）

高通主席及行政總裁高通Cristiano Amon在會上宣布兩家公司合作詳情，除了運算平台，並表示雙方正合作開發由Snapdragon Spaces XR開發者平台支援的XR導向的創作和消費工作流程，用於VR/MR頭戴式裝置和AR眼鏡。透過Snapdragon Spaces將Aero從智能手機及個人電腦擴展至XR產品，可協助創作者在頭戴式眼鏡及裝置中創作具空間意識的沉浸式故事，並讓終端使用者能藉由Aero體驗更深入地觀看和互動。此合作也包含在許多Android裝置上使用通用場景描述（Universal Scene Description，USD）的高效能3D工作流程。

記者：彭振濠

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