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【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半

科技 10:16 2022/11/16

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初部公布已有15家廠商打算推出Snapdragon 8 Gen 2平台的產品。

智能手機普及，每年芯片廠商的產品發布成為來年手機功能指標，芯片製造商高通(Qualcomm)今日在夏威夷舉行的Snapdragon峰會就發布其最高端型號產品Snapdragon(驍龍) 8 Gen 2，提升人工智能、遊戲體驗及連線速度，務求殺對手一個措手不及。

高通技術公司高級副總裁兼移動業務總經理Chris Patrick表示，推出旗艦平台Snapdragon 8 Gen 2的廠商，並包括華碩(Asus)、榮耀(HONOR)、iQOO、摩托羅拉(Motorola)、nubia、OnePlus、OPPO、REDMAGIC、紅米、Sharp、Sony、vivo、小米、星紀時代旗下的魅族(MEIZU)及中興通訊(ZTE)等15個品牌的產品上，並表示首部產品將於2022年底推出。

【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起

其實早於月初多家手機廠已傳出年底會推出新機，包括小米，Vivo則指會是首批採用Snapdragon 8 Gen 2的產品，手機未推出市場，但高通已向傳媒展示其新平台的特點，新運算平台在運算單元方面由一個3.2GHz的主核心，4個2.8GHz的效能（Performace)核心，及3個效率(Efficiceny）核心組成，預計比上代產品快35％，能源效率提升40％。

Chris Patrick 指Snapdragon 8 Gen 2在人工智能(AI)、連接性和進階遊戲上都會為消費者提升體驗。（彭振濠攝）

新平台的技術提升方面，Chris Patrick 指Snapdragon 8 Gen 2在人工智能(AI)、連接性和進階遊戲上都會為消費者提升體驗。新升級的Qualcomm Hexagon處理器推動的Qualcomm AI 引擎，用戶可在多語言翻譯及人工智能攝影功時有更大效能提升，整體AI性能提高4.35倍。

記者：彭振濠

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