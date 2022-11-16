▲ 【芯片大戰】蘋果據報2年後將轉向亞利桑那州一間工廠採購芯片 或暗指為台積電在美工廠

有傳美國最快於下月初將長江存儲等十多家中國企業納入美國實體清單之際，蘋果（美：AAPL）準備開始從亞利桑那州（Arizona）的一間工廠採購芯片，這將代表蘋果的供應鏈將從台灣或亞洲轉移到其他地方。



據《彭博》報道，蘋果行政總裁Tim Cook上個月在在德國與當地工程和零售部門員工舉行了內部會議時披露了上述消息。「我們已決定向亞利桑那州的一間工廠採購，這間工廠將於2024年投產，所以還有大約兩年或少一點的時間」。另外，他又指蘋果還可能會擴大對歐洲工廠的晶片採購。



Tim Cook所指的可能是其獨家芯片製造合作伙伴台積電（美：TSM）的亞利桑那州工廠。該工廠計劃於2024年投產。與此同時，台積電已考慮在美國建立第二間工廠， 來生產3納米芯片。

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編輯：姚卓然