【美股焦點】美聯社：俄羅斯飛彈擊中北約成員國波蘭　兩人死亡　波蘭正緊急開會　俄否認　美正核實報道（不斷更新）

波蘭-烏克蘭邊境附近發生拖拉機爆炸，並導至兩人死亡，美聯社引述一位未具名美國情報官員消息稱，北約成員國波蘭遭到兩枚俄羅斯飛彈襲擊，造成兩人死亡。波蘭媒體Zet也有報道，稱火箭落點位於波蘭與烏克蘭邊境約65公里，警察、檢察官辦公室和軍隊都在現場。波蘭總理Mateusz Morawiecki於今晨4時緊急召開國家安全委員會特別會議，政府發言人Piotr Muller在推特上拒絕透露召開會議的確切原因，但提及存在「未經證實的信息」。

塔斯社報道指，俄羅斯否認飛彈瞄準烏克蘭-波蘭邊境。國際文傳電訊社（IFX）報道，俄羅斯稱有關飛彈擊中波蘭的報道，是挑釁行為。IFX推特上發布，俄羅斯國防部否認襲擊烏克蘭-波蘭邊境附近目標。

五角大樓發言人Ryder在新聞發布會上說，美國知道有媒體報道稱，兩枚俄Z羅斯飛彈落在波蘭境內。但美國沒有足夠的信息來證實這一點，將對此事進行調查。

拉脫維亞防長Artis Pabriks在推特上表示，俄羅斯飛彈落入了波蘭。他指出，拉脫維亞百分百站在波蘭一邊，對這種罪行予以譴責。他沒有透露自己是否獨立證實該消息。

基輔和烏克蘭其他地區遭到密集飛彈轟炸，平民和關鍵基礎設施被擊中，烏克蘭當局稱這是自2月俄羅斯入侵該國以來發動的覆蓋面最廣的一次襲擊。烏克蘭總統的副幕僚長Kyrylo Tymoshenko在電視講話中表示，轟炸導致約700萬戶家庭停電，烏克蘭24個地區中的17個受到影響，15處能源設施被破壞。基輔市長Vitali Klitschko在Telegram上表示，至少有1人死於對住宅區的轟炸，基輔約一半家庭的電力被切斷。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯發射了約100枚飛彈，數量超過10月10日的水平。

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