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【美股焦點】波蘭：俄製導彈襲本土2人亡　拜登：導彈軌跡不似從俄羅斯發射（不斷更新）

股市 10:45 2022/11/16

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俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，波蘭通報，該國位於烏克蘭邊境的Przewodów，有拖拉機遭俄羅斯製造的飛彈襲擊而爆炸，導致二人死亡。波蘭屬於北約成員國，事件後各國大為緊張，考慮是否引用北約第4條召開會議，商討是否需增加北約預備兵力。正在印尼出席G20會議的美國總統拜登表示，初步訊息表明，在波蘭引發爆炸並造成兩名平民死亡的導彈，不太可能是從俄羅斯境內發射的。

俄羅斯國防部在Telegram發布聲明，反駁有關俄羅斯飛彈落入波蘭境內的報道，稱為「蓄意挑釁」，旨在激化緊張局勢

波蘭受襲消息傳出後，道指周二一度蒸發早段450點升幅，更一度倒跌216點，收市升56點，可見【下一頁】

以下為事態最新發展（時間為香港時間）：

【10：37】美國總統拜登在印尼與G7、北約領袖商議後會見傳媒，被問及這是否太早定論襲擊是來自俄羅斯，拜登稱：

有初步信息並不相似（俄方襲擊）。在我們徹底調查之前，我不想這麼說。從導彈軌跡而言，並不似是從俄羅斯發射，但我們仍需觀望。

There is preliminary information that contests that. I don’t want to say that until we completely investigate it.
it’s unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. But we’ll see.

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以下為較早前發展

波蘭媒體Zet報道，稱火箭落點位於波蘭與烏克蘭邊境約6公里，警察、檢察官辦公室和軍隊都在現場。波蘭總理Mateusz Morawiecki於今晨4時緊急召開國家安全委員會特別會議，政府發言人 Piotr Müller 在會議後表示，正在加強軍事單位和其他軍警部門的防備狀態，並考慮是否引用北約第四條，波蘭正調查事件，必要時將通宵調查，以理清事件。波蘭總統Duda指，沒有跡象顯示事件會重演。

拉脫維亞國防部長早前估計，波蘭可能會援引北約第四條，即只要雙方認為任何盟國的領土完整、政治獨立或安全受到威脅，雙方都將進行磋商。 

波蘭外交部證實，一枚俄製導彈落在波蘭領土上，召見俄羅斯大使，要求作出詳細解釋。 波蘭總統強調，沒有明確的證據表明是誰發射了火箭，導致Przewodów有兩人死亡，他向死難者親屬表示哀悼。 

俄羅斯反駁飛彈襲波蘭消息是「蓄意挑釁」

俄羅斯國防部在Telegram發布聲明，反駁有關俄羅斯飛彈落入波蘭境內的報道，稱為「蓄意挑釁」，旨在激化緊張局勢。俄羅斯沒有將武器瞄準報道所指的烏克蘭-波蘭邊境。並表示媒體報道中顯示的碎片，與俄羅斯武器不匹配。

塔斯社報道指，俄羅斯否認飛彈瞄準烏克蘭-波蘭邊境。國際文傳電訊社（IFX）報道，俄羅斯稱有關飛彈擊中波蘭的報道，是挑釁行為。IFX推特上發布，俄羅斯國防部否認襲擊烏克蘭-波蘭邊境附近目標。

美國軍防部：沒有足夠訊息證實

美國五角大樓發言人Ryder在新聞發布會上說，美國知道有媒體報道兩枚俄羅斯飛彈落在波蘭境內。但美國沒有足夠的信息來證實這一點，將對此事進行調查。白宮表示，拜登將與波蘭統計交談。

拉脫維亞防長Artis Pabriks在推特上表示，俄羅斯飛彈落入了波蘭。他指出，拉脫維亞百分百站在波蘭一邊，對這種罪行予以譴責。他沒有透露自己是否獨立證實該消息。

比利時首相表示，比利時強烈譴責在波蘭領土上發生的事件。比利時與波蘭站在一起，因是北約一部分，他們比以往任何時候都更加團結。

俄羅斯近期加密飛彈轟炸鳥克蘭基建

基輔和烏克蘭其他地區遭到密集飛彈轟炸，平民和關鍵基礎設施被擊中，烏克蘭當局稱這是自2月俄羅斯入侵該國以來發動的覆蓋面最廣的一次襲擊。烏克蘭總統的副幕僚長Kyrylo Tymoshenko在電視講話中表示，轟炸導致約700萬戶家庭停電，烏克蘭24個地區中的17個受到影響，15處能源設施被破壞。基輔市長Vitali Klitschko在Telegram上表示，至少有1人死於對住宅區的轟炸，基輔約一半家庭的電力被切斷。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯發射了約100枚飛彈，數量超過10月10日的水平。

記者：譚志偉

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