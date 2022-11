【美股焦點】波蘭：俄製導彈襲本土2人亡　拜登：不似從俄羅斯發射、美媒：或由烏克蘭軍隊射出（不斷更新）

波蘭通報,該國位於烏克蘭邊境的Przewodów,有拖拉機遭俄羅斯製造的飛彈襲擊而爆炸,導致二人死亡。波蘭屬於北約成員國,事件引發各國大為緊張,考慮是否引用北約第4條召開會議,討論需不需要增加北約預備兵力。正在印尼出席G20會議的美國總統拜登表示,初步訊息表明,在波蘭引發爆炸並造成兩名平民死亡的導彈,不太可能是從俄羅斯境內發射的。

俄羅斯國防部在Telegram發布聲明,反駁有關俄羅斯飛彈落入波蘭境內的報道,稱為「蓄意挑釁」,旨在激化緊張局勢

波蘭受襲消息傳出後,道指周二一度蒸發早段450點升幅,更一度倒跌216點,收市升56點,可見【下一頁】

以下為事態最新發展(時間為香港時間):

【13:30】美聯社引述三名不具名美國官員表示,初步評估下,該枚導彈是烏克蘭軍隊周二反擊入侵的俄羅斯導彈時所發射的,當時烏克蘭的電力基礎設施正受到俄方攻擊。

【10:37】美國總統拜登在印尼與G7、北約領袖商議後會見傳媒,被問及這是否太早定論襲擊是來自俄羅斯,拜登稱:

有初步信息並不相似(俄方襲擊)。在我們徹底調查之前,我不想這麼說。從導彈軌跡而言,並不似是從俄羅斯發射,但我們仍需觀望。

There is preliminary information that contests that. I don’t want to say that until we completely investigate it.

it’s unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. But we’ll see.