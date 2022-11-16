【美股焦點】波蘭：俄製導彈落在波蘭領土　要求俄解釋　緊急安全會議後稱加強防備（不斷更新）

▲ 【美股焦點】外電報道稱波蘭遭火箭擊中兩人死，召開緊急開安全會議，事故發生後，現場冒煙。

波蘭-烏克蘭邊境附近的Przewodów，發生拖拉機爆炸，並導至兩人死亡，美聯社引述一位未具名美國情報官員消息稱，北約成員國波蘭遭到兩枚俄羅斯飛彈襲擊，造成兩人死亡。波蘭媒體Zet報道，稱火箭落點位於波蘭與烏克蘭邊境約65公里，警察、檢察官辦公室和軍隊都在現場。波蘭總理Mateusz Morawiecki於今晨4時緊急召開國家安全委員會特別會議，政府發言人 Piotr Müller 在會議後表示，正在加強軍事單位和其他軍警部門的防備狀態，並考慮是否引用北約第四條，波蘭正調查事件，必要時將通宵調查，以理清事件。

▲ Przewodów位置

拉脫維亞國防部長早前估計，波蘭可能會援引北約第四條，即只要雙方認為任何盟國的領土完整、政治獨立或安全受到威脅，雙方都將進行磋商。

波蘭外交部證實，一枚俄製導彈落在波蘭領土上，召見俄羅斯大使，要求作出詳細解釋。

俄羅斯國防部在Telegram發布聲明，反駁有關俄羅斯飛彈落入波蘭境內的報道，稱為「蓄意挑釁」，旨在激化緊張局勢。俄羅斯沒有將武器瞄準報道所指的烏克蘭-波蘭邊境。並表示媒體報道中顯示的碎片，與俄羅斯武器不匹配。

消息傳出後，道指不僅蒸發早段450點升幅，更一度倒跌216點，收市升56點。

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塔斯社報道指，俄羅斯否認飛彈瞄準烏克蘭-波蘭邊境。國際文傳電訊社（IFX）報道，俄羅斯稱有關飛彈擊中波蘭的報道，是挑釁行為。IFX推特上發布，俄羅斯國防部否認襲擊烏克蘭-波蘭邊境附近目標。

美國五角大樓發言人Ryder在新聞發布會上說，美國知道有媒體報道兩枚俄羅斯飛彈落在波蘭境內。但美國沒有足夠的信息來證實這一點，將對此事進行調查。白宮表示，拜登將與波蘭統計交談。

拉脫維亞防長Artis Pabriks在推特上表示，俄羅斯飛彈落入了波蘭。他指出，拉脫維亞百分百站在波蘭一邊，對這種罪行予以譴責。他沒有透露自己是否獨立證實該消息。

比利時首相表示，比利時強烈譴責在波蘭領土上發生的事件。比利時與波蘭站在一起，因是北約一部分，他們比以往任何時候都更加團結。

基輔和烏克蘭其他地區遭到密集飛彈轟炸，平民和關鍵基礎設施被擊中，烏克蘭當局稱這是自2月俄羅斯入侵該國以來發動的覆蓋面最廣的一次襲擊。烏克蘭總統的副幕僚長Kyrylo Tymoshenko在電視講話中表示，轟炸導致約700萬戶家庭停電，烏克蘭24個地區中的17個受到影響，15處能源設施被破壞。基輔市長Vitali Klitschko在Telegram上表示，至少有1人死於對住宅區的轟炸，基輔約一半家庭的電力被切斷。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯發射了約100枚飛彈，數量超過10月10日的水平。

記者：譚志偉