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【中概股】每日優鮮：全職員工僅餘55人　關閉極速達業務將致日後營收大跌

股市 23:24 2022/11/15

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【中概股】每日優鮮：全職員工僅餘55人　關閉極速達業務將致日後營收大跌

騰訊 （00700） 有份投資的每日優鮮（美：MF）繼今年7月完成獨立內部審查後，周四（14日）終於發布2021年財報。每日優鮮去年總營收為69.65億元（人民幣，下同），按年增13.3%；淨虧損為41.45億元，按年擴大91.5%。

每日優鮮美股現升0.57%，報1.75美元。

每日優鮮大手裁員，截至2021年底，每日優鮮共有全職員工1925人，而截至報告日，全職員工僅剩55名。

今年7月，每日優鮮在全國範圍內關停了其前置倉模式下的極速達業務，僅保留次日達服務。主打30分鐘送達的極速達業務一直是每日優鮮的營收主力，去年極速達零售業務貢獻盈利約90%，在該業務關停之後，每日優鮮預計未來營收會出現大幅下降。

出售便利購自動售貨機業務現金並未完全到賬

每日優鮮在文件透露，今年8月簽訂轉讓協議，將便利購自動售貨機業務相關的業務和資產出售給第三方，總價為1800萬元現金。本次交易的購買方已向每日優鮮支付現金額為460萬元，另向每日優鮮供應商和員工支付320萬元，1800萬現金並未完全到賬。

文件提及，目前每日優鮮已遣散配送團隊，但在全國範圍內仍有與業務相關的部分租約尚未完結，但預計未來會終止這些迷你倉庫的租賃。

相關文章：

【中概股】每日優鮮傳已將便利購業務轉讓　作價3000萬人幣

【中概股】每日優鮮：已將整改方案反饋給北京市消協　並設置專人專崗負責各類問題後續工作

編輯：李哲毅

中國概念股 美股 裁員

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