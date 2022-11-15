▲ 【泰加亂局】泰加控股引述流動性提供商電郵暗轟德勤 涉拖延提取12億保管資金

曾為的士保險龍頭的泰加保險控股 （06161） 稱，周一（14日）再度接獲流動性提供商Four Dimensions（4D）電郵，提到4D重申「可以並且願意」協助提取其所保管1.54億美元（約12億港元）的款項，而4D最近聯絡泰加保險清盤人德勤，指清盤人尚未開始進行提取款項的程序，更稱「清盤人看似無意欲提取款項，而是提出各種問題拖延程序」。

泰加保險控股稱，注意到今次電郵發送人名稱及電郵地址與第一封相符。強調現正就電郵所載申述尋求法律意見，以決定採取適當的行動及評估對公司的影響（如有）。

泰加保險控股7月獲通知4D願退還12億元

今年初保監接管泰加保險後，德勤獲委任為經理全面接管泰加的事務等，德勤隨即追查泰加保險約1.54億美元（約12億港元）資金去向，資金一度被指轉移至券商Nerico Brothers Limited（下稱NBL）。

其後泰加保險控股今年7月20日稱，接獲4D代表發出的電郵，稱4D注意到NBL及泰加保險有限公司均正在進行清盤程序，提到約1.54億美元（約12億港元）現金管理款項已由4D保管6個月以上，並無進行任何交易，而4D願意退還款項。

4D曾稱2月至7月下旬期間無獲德勤回覆

當時泰加保險控股引述電郵稱，4D曾聯絡管理人德勤就提款提供所需文件，惟德勤自2月起未有回覆4D，而4D願意退還款項，惟有關各方未有跟進4D提出的要求，導致延遲提取款項。

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編輯：李哲毅