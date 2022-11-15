  • 24°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 23:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【泰加亂局】泰加控股引述流動性提供商電郵暗轟德勤　涉拖延提取12億保管資金

股市 22:39 2022/11/15

分享：

分享：

【泰加亂局】泰加控股引述流動性提供商電郵暗轟德勤　涉拖延提取12億保管資金

曾為的士保險龍頭的泰加保險控股 （06161） 稱，周一（14日）再度接獲流動性提供商Four Dimensions（4D）電郵，提到4D重申「可以並且願意」協助提取其所保管1.54億美元（約12億港元）的款項，而4D最近聯絡泰加保險清盤人德勤，指清盤人尚未開始進行提取款項的程序，更稱「清盤人看似無意欲提取款項，而是提出各種問題拖延程序」。

泰加保險控股稱，注意到今次電郵發送人名稱及電郵地址與第一封相符。強調現正就電郵所載申述尋求法律意見，以決定採取適當的行動及評估對公司的影響（如有）。

泰加保險控股7月獲通知4D願退還12億元

今年初保監接管泰加保險後，德勤獲委任為經理全面接管泰加的事務等，德勤隨即追查泰加保險約1.54億美元（約12億港元）資金去向，資金一度被指轉移至券商Nerico Brothers Limited（下稱NBL）。

其後泰加保險控股今年7月20日稱，接獲4D代表發出的電郵，稱4D注意到NBL及泰加保險有限公司均正在進行清盤程序，提到約1.54億美元（約12億港元）現金管理款項已由4D保管6個月以上，並無進行任何交易，而4D願意退還款項。

4D曾稱2月至7月下旬期間無獲德勤回覆

當時泰加保險控股引述電郵稱，4D曾聯絡管理人德勤就提款提供所需文件，惟德勤自2月起未有回覆4D，而4D願意退還款項，惟有關各方未有跟進4D提出的要求，導致延遲提取款項。

相關文章：

【泰加亂局】保監局：任何身分盜竊行為屬刑事罪行　間接否認涉網上流傳泰加前東主對話（第二版）

【泰加清盤】泰加保險遭頒令清盤　母公司：對集團財務及營運料有重大不利影響

【泰加清盤】泰加保險被香港高等法院頒令清盤　保監局：保單持有人可如常向泰加申請索償

編輯：李哲毅

港股 德勤 保險公司 泰加保險（06161）

上一篇文章

【新股IPO】交運燃氣暗盤報捷　一手最多賺800元

下一篇文章

【美股業績】沃爾瑪季績勝預期　公布200億美元回購計劃　開市升5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】美通脹壓力再降　美滙曾跌穿106關　道指一度升450點　納指升2.6%（不斷更新）
【美股市況】美通脹壓力再降　美滙曾跌穿106關　道指一度升450點　納指升2.6%（不斷更新）
【今日至HOT】基層名校女童哭訴不獲好友酒店生日會邀請　駿景園套3房蝕400萬離場　FTX爆煲最新發展
【今日至HOT】基層名校女童哭訴不獲好友酒店生日會邀請　駿景園套3房蝕400萬離場　FTX爆煲最新發展
【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC　巴郡首披露持股、台積電ADR盤前急升11%
【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC　巴郡首披露持股、台積電ADR盤前急升11%
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升56點　阿里美股低港超過3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升56點　阿里美股低港超過3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【0+0】李家超：政府不再討論「0+0」　若有重要大型活動將有針對性放寛措施
【0+0】李家超：政府不再討論「0+0」　若有重要大型活動將有針對性放寛措施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款