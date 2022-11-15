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【新股IPO】比亞迪：暫停分拆比亞迪半導體深交所上市　冀加快晶圓產能投資擴產

新股IPO 22:03 2022/11/15

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【新股IPO】比亞迪：暫停分拆比亞迪半導體深交所上市　冀加快晶圓產能投資擴產

比亞迪 （01211） 發公告指，終止分拆比亞迪半導體於深交所上市，集團解釋，比亞迪半導體擬捉緊時間窗口，開展大規模晶圓產能投資建設，預計對比亞迪半導體未來資產和業務結構產生較大影響，故綜合考慮行業發展情況及未來業務戰略定位，決定終止推進今次分拆上市。

比亞迪稱，比亞迪半導體在申請上市期間已投資濟南功率半導體產能建設項目，該項目已成功投入生產，產能爬坡情況良好，但面對新能源汽車行業的持續增長，新增晶圓產能仍遠不能滿足下游需求。

比亞迪：濟南項目要加大投資 終止上市對業務無影響

比亞迪續指，為盡快提升產能供給能力和自主可控能力，比亞迪半導體希望捉緊時間，開展大規模晶圓產能投資建設，而在濟南項目基礎上，進一步增加大額投資，預計對比亞迪半導體未來資產和業務結構產生較大影響。

比亞迪稱，將加快相關投資擴產，待相關投資擴產完成後且條件成熟時，會擇機再次啟動比亞迪半導體分拆上市工作。比亞迪強調終止上市對現有業務、財務狀況不會造成重大不利影響。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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編輯：李哲毅

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