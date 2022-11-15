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【業績｜零售股】高鑫零售9月底止半年轉蝕6900萬人幣　疫情防控拖累線下銷售

股市 21:45 2022/11/15

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【業績｜零售股】高鑫零售9月底止半年轉蝕6900萬人幣　疫情防控拖累線下銷售

阿里巴巴 （09988） 有份投資、內地超市大潤發母企高鑫零售 （06808） 公布截至9月底半年業績，期內營收406.11億元（人民幣，下同），按年跌2.2%；淨虧損6900萬元，去年同期賺1.17億元；每股蝕0.01元。

高鑫零售稱，上半財年銷售貨品的收入為390.84億 元，按年跌1.7%； 同店銷售按年跌0.2%。高鑫零售解釋，線下銷售受到疫情復發及防控檢疫措施不利影響，但企業線上渠道對終端消 費者（B2C）業務，以及對阿里社區團購供給業務大幅增長，彌補線下銷售下滑。

高鑫零售半年毛利為101.12億元，按年減少為7.5%，毛利率降1.4個百分點至24.9%，集團解釋，除了收入減少，自疫情開始以來客戶的消費習慣發生變化，線上業務的收入貢獻提升及渠道組合變動所致。高鑫零售截至9月底內地共有488家大賣場、10家中型超市以 及99家小型超市，半年淨減2家大賣場、1家中型超市、4家小型超市。

高鑫零售強調，會加速重構大賣場低成本模式化改造，推動商品升級和商品差異化；加快會員數字化進程，優化運營效率，保持線上業務健康穩定發展，同時會加快生鮮倉建設。

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編輯：李哲毅

港股 高鑫零售（06808） 阿里巴巴－SW（09988）

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