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【解碼｜中資互聯網股】瑞銀：電商受惠宏觀及地緣政治改善　放寬防疫帶動線上旅遊平台（附名單）

股市 21:20 2022/11/15

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中資科網股近日反彈，瑞銀發表報告指，中國宣布放寬檢疫限制，此外美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）據報已完成針對美國上市ADR的現場檢查，政府出台支持房企，認為上述消息有助提振消費者、商家和廣告商等信心，對互聯網行業有利，尤其線上旅遊預訂平台（OTA）及電商股。

不過，瑞銀提到，鑑於過去兩年市場曾現多輪短暫反彈，加上宏觀及監管方面的沉重擔憂，料投資者會待市場出現更多正面發展及時間，才會重新看好互聯網股。瑞銀認為，互聯網行業未來幾月催化劑包括PCAOB官方公布完成調查、內地推出更多支持消費政策、以及進一步放寬疫情限制。

電商與消費宏觀改善相關 瑞銀點名看好拼多多

瑞銀又稱，電商仍然是該行最看好互聯網子行業，認為電商受惠宏觀及地緣政治改善。瑞銀料，市場對電商行業明年末季共識仍存調整輕微風險，但與線上旅遊預訂平台類似，預計投資者情緒足以抵消近期修正。

瑞銀點名看好拼多多（美：PDD），認為拼多多較同業增長快、估值更低，而阿里巴巴 （09988） 則受惠估值低、盈利能力提高和收入增速加快。瑞銀看好京東 （09618） 、快手 （01024） 及美團 （03690）

內地重開續感樂觀 瑞銀：提振投資者對線上旅遊預訂平台信心

瑞銀指出，內地本土和跨境限制減少，可使攜程 （09961） 及同程旅行 （00780） 線上旅遊預訂平台受惠，該行稱，市場對內地進一步重新開放的預期更感樂觀，儘管旅遊相關基本面改善須時，但將提振投資者信心。

瑞銀提醒，過去數月內地疫情重燃，收緊了國內人口流動限制，市場對於線上旅遊預訂平台第四季以至明年表現的共識預測存在下調風險。

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編輯：李哲毅

港股 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 快手—W（01024） 攜程集團－S（09961） 美股 同程旅行（00780） 阿里巴巴

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