【大行看法】美銀：扭轉過去兩年對中國股票的謹慎態度　政策放寬有助內地股市

中港股市近日出現大反彈，投資界對股市的看法亦有所轉變。美銀最新報告表明雖然對內地的長期擔憂仍然存在，但認為防疫政策及監管政策等出現逆轉跡象，將改變對中國股市過去兩年的謹慎態度。

美銀指，雖然對中國的長期擔憂依然存在，但策略上轉而看好中國股市，因為除地緣政治局勢外，其他四個不確定性的事件出現逆轉跡象：包括新冠疫情、房地產行業、監管和貨幣政策。

該行認為市場一直視防疫政策為最重大風險，但當局上周五公布減少入境隔離限制，停止追踪二次密切接觸者，降低 PCR 檢測要求，並取消國際航班熔斷機制等。

此外，內地房地產除推出幫助開發商解決流動性問題的 16 點措施外，還公布 2500 億元人民幣的救助計劃，支持房企銷售和維持他們的資金渠道。

而且中央過去數月對私營企業的審查有所放寬，又承諾為關鍵領域的私人投資提供更多支持，如鐵路、公路、港口、碼頭等基礎設施項目。縱使科技企業仍然受到監管，但已體現到初步放寬的信號。

美銀指雖然對內地前景仍存在擔憂，但由於股本回報率 （ROE） 可能出現結構性衰退，同時股權風險溢價上升，最近幾周又有政策放鬆跡象，預期有助於中國股市，特別是在能源、材料、工業和非必需消費品行業。

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