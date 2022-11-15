  • 24°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】美銀：扭轉過去兩年對中國股票的謹慎態度　政策放寬有助內地股市

股市 19:58 2022/11/15

分享：

分享：

中港股市近日出現大反彈，投資界對股市的看法亦有所轉變。美銀最新報告表明雖然對內地的長期擔憂仍然存在，但認為防疫政策及監管政策等出現逆轉跡象，將改變對中國股市過去兩年的謹慎態度。

美銀指，雖然對中國的長期擔憂依然存在，但策略上轉而看好中國股市，因為除地緣政治局勢外，其他四個不確定性的事件出現逆轉跡象：包括新冠疫情、房地產行業、監管和貨幣政策。

該行認為市場一直視防疫政策為最重大風險，但當局上周五公布減少入境隔離限制，停止追踪二次密切接觸者，降低 PCR 檢測要求，並取消國際航班熔斷機制等。

此外，內地房地產除推出幫助開發商解決流動性問題的 16 點措施外，還公布 2500 億元人民幣的救助計劃，支持房企銷售和維持他們的資金渠道。

而且中央過去數月對私營企業的審查有所放寬，又承諾為關鍵領域的私人投資提供更多支持，如鐵路、公路、港口、碼頭等基礎設施項目。縱使科技企業仍然受到監管，但已體現到初步放寬的信號。

美銀指雖然對內地前景仍存在擔憂，但由於股本回報率 （ROE） 可能出現結構性衰退，同時股權風險溢價上升，最近幾周又有政策放鬆跡象，預期有助於中國股市，特別是在能源、材料、工業和非必需消費品行業。

相關文章：

【內房危機】安本：中央16招撐內房標誌行業轉折點、惟不足以擺脫危機　料措施將傾斜於仍在還債的開發商

【新股IPO】京東科技據報再爭取內地放行香港IPO計劃　料削減集資目標

大行報告 港股 股票 中國 人民幣

上一篇文章

【有線寬頻1097】有線新頻道78台「HOY 資訊台」11.21啟播　未回應集團會否集資發展

下一篇文章

【業績｜中概股】騰訊音樂第三季經調整淨利增36%勝預期　美股盤前抽升逾1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【0+0】李家超：政府不再討論「0+0」　若有重要大型活動將有針對性放寛措施
【0+0】李家超：政府不再討論「0+0」　若有重要大型活動將有針對性放寛措施
【港股北水+夜期】北水全日僅不足2.6億元淨流入　買騰訊港交所沽美團　恒指夜期跌71點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水全日僅不足2.6億元淨流入　買騰訊港交所沽美團　恒指夜期跌71點（不斷更新）
【今日至HOT】基層名校女童哭訴不獲好友酒店生日會邀請　駿景園套3房蝕400萬離場　FTX爆煲最新發展
【今日至HOT】基層名校女童哭訴不獲好友酒店生日會邀請　駿景園套3房蝕400萬離場　FTX爆煲最新發展
【美股期貨】美滙徘徊於107關　道指期貨回升116點（不斷更新）
【美股期貨】美滙徘徊於107關　道指期貨回升116點（不斷更新）
【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC　巴郡首披露持股、台積電ADR盤前急升11%
【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC　巴郡首披露持股、台積電ADR盤前急升11%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款