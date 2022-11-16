【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94

說到香港最hit的文化藝術熱點，必定是數月前開幕的香港故宮文化博物館。想參觀這個最新境點，同時品嚐香港地道美食，KKday最近推出香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一優惠不容錯過。

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以上本地半日遊包括香港故宮博物館標準門票，此外還可品嚐星級「添好運」十款精美點心，更可遊覽本地綠色旅遊景點打卡留念，一同感受香港藝術文化。

優惠詳情：【限量搶 – 買 1 送 1】香港故宮博物館之旅 (包標準門票) ｜品嚐星級「添好運」十款精美點心。



KKday 優惠: 188元/2 位，平均每位94元 (原價: 516元/2 位) （連交通接送）優惠連結：請按此



出發日期：逢星期六日及公眾假期（12 月 3、4、10、11、17、18、24-27 日、31 日）

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行程包括：



1）品嚐「添好運」十款精美點心餐(餐單參考）（價值每位100元）

晶瑩鮮蝦餃、鮮蝦燒賣皇、酥皮焗叉燒包、香煎蘿蔔糕、蛋白蝦春卷、家鄉咸水角、蜜汁叉燒腸、豉油皇炒麵、杞子桂花糕、精美糖水（菜單只供參考,以餐廳當日為準）

2) 灣仔海濱長廊- 新海濱長廊長約 280 米，設有草地、水上運動為題的藝術裝置及打卡一流的粉色波點咖啡杯和磨菇屋裝置。

3）1881 （前水警總部）

4） 西九文化區之藝術公園 - 集藝術、教育及公共空間於一身的文化區 (綠色旅遊景點)

5）香港故宮博物館 (包標準門票，價值每張50）- 博物館內部裝修和設計風格保留了不少故宮建築文化的特色。博物館設有多個展館，展出九百多件藝術文物，均為故宮博物院所藏珍品，不少珍品更是首次於香港公開展出。

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集合時間及地點：上午 09:00 港鐵香港站地庫一層 12A 鋪添好運門口

解散時間及地點：下午 1:00 香港故宮博物館 （自由解散）

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 16 日 15:00 至 11 月 30 日 23:59

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責任編輯：陳詠妍