【緣份到了@iM網欄】善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到

俗話說：善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到，這是鐵定的因果定律。

曾經有朋友對我說，是否我的因果總是比其他人早出現?

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因為工作關係，有時要出席一些飯局，少不免都會有活海鮮。記得有一年，我去上海出差安排了兩圍晚飯，一向不食海鮮的我由於肚餓非常，看到枱上有一隻叫做「玻璃蝦」的菜式就放入口食。不久，惡報就在我身上發生，飯後，我的咀和臉都發腫了，食了藥和喝了20多支水也未能消，回到香港3至4天才好。

第二次，也是參加飯局，朋友宴請50人的海鮮餐，當時，我覺得只要不是自己食，我只吃菜，應該不會有什麼問題，結果，腸胃一向不差的我，在回家途中就肚瀉。

以前不明因果的我，來者不拒，但現在我會三思而行，不會因為「面子」而出席海鮮飯局，一個晚宴就是幾十條甚至幾百條的物命，我不敢再錯因果。幸好，朋友都很體諒，點菜時都不會點活海鮮。

在這裡，先給大家分享一個故事。

從前有個婦人，每次給家人做餅時，都會多做一塊放在窗外，留給需要的人。

有一個年老駝背的乞丐，每天過來取餅時都會咕噥一句話：「所做之惡，留在身邊；所做之善，回到身邊。」

日復一日老乞丐始終沒有說一句感恩的話，婦人對他越來越厭惡。

這天，婦人又像往常一樣，為家人做餅吃，做到最後一塊餅的時候，婦人在餅裡下了毒。當她正想把毒餅放到窗外的時候，突然想到自己不能這麼做，於是，她放下心中的嗔恨，把毒餅投入到火裡燒毀了，又重新做了一塊餅放到窗外。

老乞丐又像往常一樣，取走了餅，嘴裡依舊說著那句一成不變的話。

就在當晚，婦人在外地工作的兒子回來了。兒子告訴婦人：「自己在外面遇到了危險，餓得暈倒了，是一個駝背的老人把他的餅給了我，我才能安全地回到了家。」

婦人聽後，臉色蒼白。心想：多虧自己把毒餅燒毀了，不然見到的就會是兒子的屍體。這時，她終於明白了老人家常常說的那句話的含義：「所做之惡，留在身邊；所做之善，回到身邊。」

這個故事得救的儘管不是那位婦人，而是她的兒子，但免去這位婦人的喪子之痛。這同樣是「所做之惡留在身邊，所做之善回到身邊」的因果道理。

世人不明因果，貪得、嗔恨、嫉妒、巧取豪奪……哪知道這些機關算盡，最終算計的只能是自己，對他人的嗔恨嫉妒也會回歸自身。所謂「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」。

也許，有人會說：有人做了不少惡卻沒有得到報應，甚至仍然生活無憂，而有的人挺善良，生活卻並不富裕，甚至還遇到災難，這是為什麼？

因果通三世，人們眼中的「善良人」，可能在前世或者今生種下了惡因，如今惡果顯現；而大家眼中的「惡人」，可能於往昔中已種下善因，今生善果成熟，正在享受善報。今生做的惡，等因緣成熟一定會報的，這正是善惡不相抵的道理。

想要擁有平安幸福的生活，就要不斷地種下善因，讓善果成熟或是推遲惡果顯現。當你明信因果，種下的每一個善因，播下無私利他的每一顆善種，必能會為自己收穫豐碩的善果！

南無第三世多杰羌佛在《極聖解脫大手印》中說： 「大善，小善，凡是善業我都要做。大惡，小惡，一切惡業我都不做，絕不沾邊」。 想要脫離輪回之苦，我們就要明信因果，大悲為本，眾善奉行，諸惡莫作，把眾生的利益放在第一位，甘願做眾生的服務員。

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