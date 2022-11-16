  • 25°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緣份到了@iM網欄】善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到

名人薈萃 16:12 2022/11/16

分享：

分享：

俗話說：善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到，這是鐵定的因果定律。

曾經有朋友對我說，是否我的因果總是比其他人早出現?

同場加映：【青姐話】好友欠誠意  正是冬眠時

因為工作關係，有時要出席一些飯局，少不免都會有活海鮮。記得有一年，我去上海出差安排了兩圍晚飯，一向不食海鮮的我由於肚餓非常，看到枱上有一隻叫做「玻璃蝦」的菜式就放入口食。不久，惡報就在我身上發生，飯後，我的咀和臉都發腫了，食了藥和喝了20多支水也未能消，回到香港3至4天才好。

第二次，也是參加飯局，朋友宴請50人的海鮮餐，當時，我覺得只要不是自己食，我只吃菜，應該不會有什麼問題，結果，腸胃一向不差的我，在回家途中就肚瀉。

以前不明因果的我，來者不拒，但現在我會三思而行，不會因為「面子」而出席海鮮飯局，一個晚宴就是幾十條甚至幾百條的物命，我不敢再錯因果。幸好，朋友都很體諒，點菜時都不會點活海鮮。

在這裡，先給大家分享一個故事。

從前有個婦人，每次給家人做餅時，都會多做一塊放在窗外，留給需要的人。

有一個年老駝背的乞丐，每天過來取餅時都會咕噥一句話：「所做之惡，留在身邊；所做之善，回到身邊。」

日復一日老乞丐始終沒有說一句感恩的話，婦人對他越來越厭惡。

這天，婦人又像往常一樣，為家人做餅吃，做到最後一塊餅的時候，婦人在餅裡下了毒。當她正想把毒餅放到窗外的時候，突然想到自己不能這麼做，於是，她放下心中的嗔恨，把毒餅投入到火裡燒毀了，又重新做了一塊餅放到窗外。

老乞丐又像往常一樣，取走了餅，嘴裡依舊說著那句一成不變的話。

就在當晚，婦人在外地工作的兒子回來了。兒子告訴婦人：「自己在外面遇到了危險，餓得暈倒了，是一個駝背的老人把他的餅給了我，我才能安全地回到了家。」

婦人聽後，臉色蒼白。心想：多虧自己把毒餅燒毀了，不然見到的就會是兒子的屍體。這時，她終於明白了老人家常常說的那句話的含義：「所做之惡，留在身邊；所做之善，回到身邊。」

這個故事得救的儘管不是那位婦人，而是她的兒子，但免去這位婦人的喪子之痛。這同樣是「所做之惡留在身邊，所做之善回到身邊」的因果道理。

世人不明因果，貪得、嗔恨、嫉妒、巧取豪奪……哪知道這些機關算盡，最終算計的只能是自己，對他人的嗔恨嫉妒也會回歸自身。所謂「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」。

也許，有人會說：有人做了不少惡卻沒有得到報應，甚至仍然生活無憂，而有的人挺善良，生活卻並不富裕，甚至還遇到災難，這是為什麼？

因果通三世，人們眼中的「善良人」，可能在前世或者今生種下了惡因，如今惡果顯現；而大家眼中的「惡人」，可能於往昔中已種下善因，今生善果成熟，正在享受善報。今生做的惡，等因緣成熟一定會報的，這正是善惡不相抵的道理。

想要擁有平安幸福的生活，就要不斷地種下善因，讓善果成熟或是推遲惡果顯現。當你明信因果，種下的每一個善因，播下無私利他的每一顆善種，必能會為自己收穫豐碩的善果！

南無第三世多杰羌佛在《極聖解脫大手印》中說： 「大善，小善，凡是善業我都要做。大惡，小惡，一切惡業我都不做，絕不沾邊」。 想要脫離輪回之苦，我們就要明信因果，大悲為本，眾善奉行，諸惡莫作，把眾生的利益放在第一位，甘願做眾生的服務員。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績  三大策略你要識

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

更多緣份到了@旺秋的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

最新專欄文章 更多

【緣份到了@iM網欄】佛祖與乞丐換身份 改變了三人命運
2022/11/02
【緣份到了@iM網欄】佛祖與乞丐換身份 改變了三人命運
【緣份到了@iM網欄】放下我執 獲得智慧 快樂之道
2022/10/12
【緣份到了@iM網欄】放下我執 獲得智慧 快樂之道
【緣份到了@iM網欄】假如真有佛，你損失了甚麼？
2022/09/28
【緣份到了@iM網欄】假如真有佛，你損失了甚麼？
【緣份到了@iM網欄】勿忘初心 被周邊枝節牽着走的小和尚
2022/09/22
【緣份到了@iM網欄】勿忘初心 被周邊枝節牽着走的小和尚
【緣份到了@iM網欄】真正的財富不是金銀財寶，而是止息貪念
2022/08/31
【緣份到了@iM網欄】真正的財富不是金銀財寶，而是止息貪念
職場文化 正能量 香港

上一篇文章

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股

下一篇文章

【冬日好去處】恒隆11家商場推聖誕消費獎賞計劃 消費滿指定金額送電子購物禮券 大富翁夢想世界門票享8折優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【日圓滙率】黑田東彥稱日元急貶已止步 日央行將持續超寬鬆貨幣政策
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
將軍澳中心移民業主狠劈312萬　呎售1.3萬創今年新低
將軍澳中心移民業主狠劈312萬　呎售1.3萬創今年新低
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款