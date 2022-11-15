【業績速報】騰訊音樂第三季報捷 Non-IFRS淨利潤13.8億 按年增36% 在綫音樂付費用戶升20%至8530萬

騰訊音樂（01698）公布，截至9月底止，第三季非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨利潤13.8億元（人民幣，下同），按年增長35.9%；期內收入73.7億元，下跌5.6%；淨利潤10.6億元，增長43.4%。

騰訊音樂股價今日（15日）收報17.48港元，升2.8%；美股盤前抽升，截至晚上7時半，報5.04美元，升13.2%。

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期內，在綫音樂訂閱收入為22.5億元，按年增長18.3%；在線音樂訂閱收入用戶按年上升19.8%至8,530萬戶。截至第三季末，集團已經完成去年公布的10億美元股票回購計劃中，超過8億美元的回購。

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記者：李兆明