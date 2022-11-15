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【美國通脹】紐約聯邦儲備銀行調查指 美國民眾憂通脹失業齊上升

環球政經 19:22 2022/11/15

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美國紐約聯邦儲備銀行周一（14日）公布其調查結果，數據反映美國民眾普遍預計通脹問題難以在短期內解決。另外擔憂裁員的民眾人數創下疫情初期以來的新高。

調查顯示，美國消費者普遍擔憂，通脹將會是短中長期均會遭遇的問題。另外，有近43%受訪民眾預計，未來一年美國失業率將高於9月的39.1%。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

10月美國消費者預計未來的 1年、3年以及5年後的通脹率分別為5.9%、3.1%以及2.4%，較9月調查時的5.4%、2.9%以及2.2%高。


【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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記者：何珊如

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美國 銀行 失業 就業 就業人數 通脹 失業率 經濟衰退

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