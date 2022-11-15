【隧道收費】將藍隧道及連接路下月11日通車 將軍澳隧道同日起豁免收費

運輸及物流局宣布，將軍澳-藍田隧道以及將軍澳跨灣連接路將於12月11日通車，屆時市民可利用這條全新道路往來將軍澳至觀塘和東區海底隧道，早上繁忙時段往返日出康城和觀塘市中心最多可縮減約20分鐘行車時間。

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局方表示，將藍隧道為現有的將軍澳隧道提供替代路線，開通後可分流往來將軍澳的交通，有助應付該區持續發展帶來的交通需求，也為豁免將軍澳隧道收費締造契機。將藍隧道和跨灣連接路通車當日起，政府會豁免車輛使用將藍隧道、將軍澳隧道的收費，方便市民出行。

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當局指，跨灣連接路可分流環保大道的車輛，海上高架橋與將軍澳海濱單車徑連接後更組成全長五公里的沿海環迴單車徑，橋上設有觀景台，供市民欣賞將軍澳灣和東邊水道的美景。目前土木工程拓展署和承建商正處理最後階段的工作，包括進行系統最後測試和相關演練，以及將軍澳隧道豁免收費的安排。該署也正與不同部門、隧道管理公司為開通相關路段作好準備。

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記者：鄭日棱