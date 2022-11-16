「女神收割機」傳截胡畢彼特 熱戀90後英國性感名模

美國喜劇演員Pete Davidson因曾與名媛Kim Kardashian 等美女拍拖，被外界稱為「女神收割機」。據報Pete Davidson現時和90後性感名模Emily Ratajkowski拍拖，雙方情投意合。Emily Ratajkowski今年中剛剛離婚，此前有報道指她其後和荷里活男神畢彼特約會。

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現年28歲的Pete Davidson今年8月和Kim Kardashian分手，其後未再有戀情傳出。《Us Weekly》周一（14日）引述消息人士報道，他已與Emily Ratajkowski熱戀，兩人已約會數月，里雖暫時處於非常早期階段，但兩人據悉非常喜歡對方。

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消息人士亦指，兩人透過共同朋友介紹相識。男方經常令女方開懷大笑，亦非常喜歡女方的聰明。Instagram八卦帳戶亦引述消息人士指，兩人上周六（12日）被發現手拖手約會。

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Emily Ratajkowski為英國性感女神，在2014年電影《失蹤罪》（Gone Girl）中飾演情婦角色情挑賓艾佛力（Ben Affleck），性感破格的演出使觀眾留下深刻印象。她今年7月時和電影監製Sebastian Bear-McClard 離婚，兩人育有一子。早前亦有報道指，她9月正式離婚後曾和畢彼特（Brad Pitt）傳出緋聞。

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責任編輯：李俊儀