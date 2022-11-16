  • 23°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 09:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「女神收割機」傳截胡畢彼特 熱戀90後英國性感名模

環球社會熱點 08:05 2022/11/16

分享：

分享：

美國喜劇演員Pete Davidson因曾與名媛Kim Kardashian 等美女拍拖，被外界稱為「女神收割機」。據報Pete Davidson現時和90後性感名模Emily Ratajkowski拍拖，雙方情投意合。Emily Ratajkowski今年中剛剛離婚，此前有報道指她其後和荷里活男神畢彼特約會。

安祖蓮娜祖莉被揭再匿名告前夫 向畢彼特索償19.5億元 【下一頁】

現年28歲的Pete Davidson今年8月和Kim Kardashian分手，其後未再有戀情傳出。《Us Weekly》周一（14日）引述消息人士報道，他已與Emily Ratajkowski熱戀，兩人已約會數月，里雖暫時處於非常早期階段，但兩人據悉非常喜歡對方。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

消息人士亦指，兩人透過共同朋友介紹相識。男方經常令女方開懷大笑，亦非常喜歡女方的聰明。Instagram八卦帳戶亦引述消息人士指，兩人上周六（12日）被發現手拖手約會。

Kim Kardashian拒拍拖變湊仔 忍痛與28歲男友斬纜 【下一頁】

Pete Davidson前女友列表

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Emily Ratajkowski為英國性感女神，在2014年電影《失蹤罪》（Gone Girl）中飾演情婦角色情挑賓艾佛力（Ben Affleck），性感破格的演出使觀眾留下深刻印象。她今年7月時和電影監製Sebastian Bear-McClard 離婚，兩人育有一子。早前亦有報道指，她9月正式離婚後曾和畢彼特（Brad Pitt）傳出緋聞。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

日本女KOL要9歲女兒割雙眼皮 未來或再動刀整容
今日
日本女KOL要9歲女兒割雙眼皮 未來或再動刀整容
喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍
2022/11/15
喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍
伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她
2022/11/15
伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她
【英國王室】查理斯74歲生日修改《攝政法案》 允安妮愛德華任國務顧問
2022/11/15
【英國王室】查理斯74歲生日修改《攝政法案》 允安妮愛德華任國務顧問

你可能感興趣

日本女KOL要9歲女兒割雙眼皮 未來或再動刀整容
今日 08:35
日本女KOL要9歲女兒割雙眼皮 未來或再動刀整容
喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍
16:11 2022/11/15
喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價10倍
伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她
16:26 2022/11/15
伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她
網絡熱話 拍拖 演員 畢彼特 美國 荷里活 Instagram

上一篇文章

日本女KOL要9歲女兒割雙眼皮 未來或再動刀整容

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間08:00）
【美國中期選舉】女版特朗普不敵民主黨候選人 失落亞利桑州州長
【美國中期選舉】女版特朗普不敵民主黨候選人 失落亞利桑州州長
【美國中期選舉】共和黨掌控眾院只差1席 失關鍵州州長（不斷更新）
【美國中期選舉】共和黨掌控眾院只差1席 失關鍵州州長（不斷更新）
Haribo險失3738萬銀行支票 德男助報失僅獲「薄酬」
Haribo險失3738萬銀行支票 德男助報失僅獲「薄酬」
伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她
伊萬卡疑嫌棄家族一人 細妹婚禮女賓合照獨欠她
【烏克蘭戰爭】俄軍撤近亞速海 美否認與俄秘密和談（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍撤近亞速海 美否認與俄秘密和談（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款