全球價值鏈未來的三重變化

儘管2022年下半年以來，全球價值鏈開始加速恢復，但由於全球各國疫情政策、地緣不確定性、通脹影響程度以及極端氣候狀況各不相同，導致近期全球價值鏈恢復速度開始整體放緩。未來，全球價值鏈重塑將圍繞中國、歐盟、美國三個核心經濟體進一步向區域化、獨立化和數位化方向邁進，價值鏈安全性提升意味著未來全球三大區域將在三個具體方面發生變化。

一是基礎設施建設將圍繞價值鏈的區域化、獨立化和數位化積極展開。中、美、歐三大經濟體將積極與周邊鄰國或地緣同盟進行更加深度的區域性基建合作。具體來說，美國與歐洲會在價值鏈上的供應和運輸環節加快資料共用和基礎設施合作。如通過對液化天然氣需求、生產、運輸以及庫存等多點資料共用和港口基建合作解決雙方在LNG供需資訊及庫存方面遇到的各種問題。另外，歐洲內部可能會通過自身綠色能源轉型加快與內外能源輸出國（比如挪威、荷蘭、美國）之間深度基建（尤其在交通運輸和能源儲備設施）合作。中國則可以通過「一帶一路」倡議與非洲、南美及俄羅斯等新興和發展中國家就強化中高端技術、糧食供應和能源安全達成相關基建合作。

二是針對價值鏈中上游核心技術資料的保密和安全措施將越來越精細，價值鏈高端針對全球人才的爭奪已經開啟。針對資料的保護，中、美、歐均致力於提高對外資料保密性和對內資訊透明度。比如，針對半導體行業，美國政府已經要求半導體產業鏈上下游企業需要公開訂單、供應、物流、庫存和零售的相關的資料，從而維護美國在半導體從設計到製造的上下游控制能力。維護資料安全和實現高效的資訊管理需要圍繞資料要素進行人才培養和創新。在價值鏈上，主要經濟體之間已經圍繞人工智慧、大資料、先進通信、先進製造和先進物流開啟全球「搶人」模式。比如紐約、倫敦、中國香港及新加坡等國際性城市均已各自開啟人才「爭奪戰」。

三是隨著區域性價值鏈的重塑，企業的回流和產業轉移將更加頻繁。從最近BIS的一份調研來看，越來越多的公司因為全球價值鏈結構的變化而出現更快速的轉移和重組。一方面，面對更多的地緣不確定性，全球主要經濟體為了保障自身供應鏈安全會通過政治手段來加快企業的快速回流。同時，企業回流有利於為本國帶來更多的就業和投資。另一方面，調研顯示，在地緣不確定性加劇的情況下，企業自身也在不斷提高其供應韌性和產業轉移能力。

責任編輯：梁浩碩