【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損

受加密貨幣交易所FTX的風波影響，就連比特幣（Bitcoin）近日價亦旗持續波動。有研究發現，現時市值領先一眾加密貨幣的比特幣，在7年間升值逾66倍，但卻有四分三比特幣投資者虧本。

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據外媒《Gadgets360》引述一份周一（14日）發布的研究報告指，國際結算銀行 （Bank for International Settlements）的經濟學家分析了2015年至2022年間，95個國家的加密貨幣投資者的數據，發現比特幣的價格從2015年8月的250美元（約1,955港元），升至截至今（15日）下午6時正的交易價格16,778美元（約13.1萬港元），升值逾67倍。

雖然報告一證比特幣的投資潛力，但是沒有關於個人投資者收益或損失的直接數據，研究團隊於是按新投資者開始使用加密貨幣交易應用程式時的比特幣價格，與比特幣在上個月的價值相比，推斷有四分三投資者在這項投資中，本金有虧損。

此外，研究團隊又指，大多數加密貨幣投資者將其視為投機，在比特幣價格大幅上漲後的幾個月內，年輕人往往更積極參與交易。在新的加密貨幣投資者中，有約40%是35歲以下的男性。

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責任編輯：殷凱怡

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