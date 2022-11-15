家福會全新企劃「玩家 PLA-mily」 呈獻「惜」玩野樂園冬日玩樂市集 重拾歡樂的家庭時光  有得玩 識得玩 最緊要大人細路一齊玩 齊齊做個真正嘅「玩家」 

▲ 家福會全新企劃「玩家 PLA-mily」呈獻「惜」玩野樂園冬日玩樂市集，與一家大細重拾歡樂的家庭時光。

香港家庭福利會(家福會)一直以不同形式向大眾推廣家庭幸福及宣揚家庭價值。 家福會最近推出全新企劃「玩家 PLA-mily」，Play + Family，並將於 12 月舉辦「惜」玩野樂園冬日玩樂市集，讓香港家庭增加與家人玩樂的空間﹑時間及機會，幫助家長學習親子玩樂及相處之道。

「惜」玩野樂園冬日玩樂市集詳情如下：

日期：2022 年 12 月 3 至 4 日（星期六至星期日）

時間：中午 12 時至下午 6 時

地點：九龍灣建造業零碳天地

精選活動：

(1) 玩具漂流

活動前收集公眾不再使用的玩具，玩具消毒清潔後於市集當日供入場人士隨意挑選，讓其他人重用玩具以實踐「再用代替購買」。

(2) 冬日玩樂市集

匯集各類型手作攤檔及有獎遊戲攤位，讓家長與小朋友一同挑選不一樣的聖誕禮物。入場人士更有機會獲得由插畫師Alohawasa設計的帆布袋，以及由商戶贊助的產品及購物禮券。

(3) 識玩工作坊*

小朋友或親子一同體驗以玩樂為主題的活動，包括「飛行任務」大比拼親子體驗工作坊、「和『孩』共樂遊戲卡」、玩轉表達藝術工作坊等，享受親子玩樂時間。參加者更有機會獲得精美禮物。

*需預先報名，詳情請留意家福會社交媒體及網站公佈。

(4) 經典玩意裝飾

場內設兒時玩意裝飾，包括 9 米 x 9 米超巨型大富翁，歡迎大家到場打卡，回味童年的玩樂時光。

(5) 玩野音樂會

「惜」玩大使顧定軒將於 12 月 3 日下午十二時半至一時半到現場為大家表演；大會更邀請不同表演單位參與，為大家帶來多首經典卡通主題曲以及各類 「玩」歌。

此外，本會亦以「玩樂 x 家庭」為題推出「最緊要好玩」一系列Instagram濾鏡，希望藉著濾鏡喚起大眾追求玩樂的童心。歡迎掃瞄以下 QR Code 使用濾鏡。

有關家福會「玩家 PLA-mily」企劃

企劃於今年 11 至 12 月舉行，包括宣傳「家居收納」，幫助香港家庭發掘更多玩樂空間、資源，透過「整理家居」了解家人的生活習慣和喜好，梳理親子關係及家庭關係。此外，本會亦在社區舉辦「RE-Play 玩具回收大行動」，向公眾收集不再使用的玩具，清潔及妥善處理後的再生玩具將會用於「惜」玩野樂園冬日玩樂市集進行的「玩具漂流」，供入場人士任意挑選。市集當日，本會邀請到「惜」玩大使顧定軒到場表演及分享與家人玩樂的心得；市集更設有不同遊戲及體驗區，歡迎公眾與家人朋友到場歡度時光。

▲ 家福會網站

▲ 家福會 Facebook

▲ 家福會 Instagram

香港家庭福利會（家福會）於 1949 年正式成立，為香港其中一個主要的非牟利社會服務機構。家福會本著「以家為本」的服務理念，致力提供高質素的專業服務，以改善市民大眾的生活，凝聚家庭和促進家庭的健康與福祉，培育一個互相關顧的社會。 如欲了解更多詳情，歡迎瀏覽本會網址 www.hkfws.org.hk。

(特約)